Оксана Самойлова раскрыла, что она и её дети пережили в последние дни перед возвращением в Москву

В последнее время за отношениями в семье музыканта следят особенно пристально, ведь поклонники не ожидали, что у идеальной с виду пары могут возникнуть серьёзные проблемы.

Оксане Самойловой вместе с семьёй наконец удалось вернуться в Россию, однако многодетная мама продолжает рассказывать в инстаграм-историях, что она пережила за время поездки в США. Так, ей пришлось волноваться не только из-за попавшего в реабилитационную клинику супруга, но ещё и из-за здоровья недавно родившегося сына. Оксана с малышом оказались в больнице, но всё обошлось, и вскоре их отпустили домой.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

Ничего серьёзного, но сидим тут уже четвёртый час. К нам зашло шесть врачей разных. Они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, не знают, что с нами делать Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun

В самый тяжёлый момент опорой для Оксаны стали её дети. Три маленькие дочки поддерживали её, поднимая настроение и не давая опустить руки. Малышки пели маме песни и делали подарки, а она после скандальной истории с Джиганом лаконично отметила: "Хорошо, что у меня есть мои дети".

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Теперь семья Джигана в полном составе находится на обязательном двухнедельном карантине. Возвращение домой рэпер прокомментировал в сториз так: "Папа дома". А Оксана готовится разбирать чемоданы и заниматься детьми. Также супруга музыканта рассказала, что в последние дни в Майами было сложно купить продукты и лекарства, потому что в магазинах были пустые полки. А сам город словно вымер.

Фото © Instagram / samoylovaoxana