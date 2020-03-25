В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина

Документ предполагает штрафы до 2 млн рублей и лишение свободы на срок до семи лет в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших тяжёлые последствия.

В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в Комитете ГД по госстроительству и законодательству.

— Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, — рассказал глава комитета Павел Крашенинников.

Напомним, документ предполагает, что нарушение карантина с дальнейшим массовым заражением будет наказываться штрафом от 500 тысяч рублей до миллиона рублей. Если это повлекло гибель человека, то штраф будет достигать двух миллионов рублей, гибель двух и более людей будет караться лишением свободы на срок до семи лет.