В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина
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Документ предполагает штрафы до 2 млн рублей и лишение свободы на срок до семи лет в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших тяжёлые последствия.
В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в Комитете ГД по госстроительству и законодательству.
— Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, — рассказал глава комитета Павел Крашенинников.
Напомним, документ предполагает, что нарушение карантина с дальнейшим массовым заражением будет наказываться штрафом от 500 тысяч рублей до миллиона рублей. Если это повлекло гибель человека, то штраф будет достигать двух миллионов рублей, гибель двух и более людей будет караться лишением свободы на срок до семи лет.
Инициаторами поправок стали председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников.