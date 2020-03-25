Застрявших на Занзибаре россиян пообещали эвакуировать в конце недели

Большинству наших сограждан пришлось выехать из своих отелей в более дешёвые за свой счёт, так как закончились сроки путёвок.

Российские дипломаты начали сбор данных всех туристов из России, которые сейчас находятся на островах Занзибара в Танзании и не могут вернуться на родину. Из-за ограничений на фоне распространения коронавируса в стране практически не работает транспорт, закрыто большинство общественных заведений, пляжи пустуют. Россиянам приходится дожидаться эвакуации, а попутно искать за собственный счёт жильё и пропитание. Как пообещали в посольстве, эвакуация может произойти уже в конце текущей недели.

Как рассказала Лайфу одна из туристок, многие из россиян уже выселились из своих отелей в более дешёвые. Но даже самый дешёвый номер в сутки на острове сейчас стоит около 30 долларов. Ей с подругой пришлось оставить отель с системой "всё включено" и переехать в самый дешёвый, какой только удалось найти. Россияне остаются последними иностранцами на Занзибаре, уверена девушка.