Может, и помогают, но это не точно. Как действуют противовирусные препараты

Оглавление Что такое вирус и как он действует Как работают противовирусные препараты Не надо самодеятельности Как же защитить организм?

Что такое вирус и как он действует

Самое интересное, что современная наука никак не может разобраться, с чем мы, собственно, имеем дело. В вирусологии продолжается спор о том, можно ли считать этих загадочных агрессоров живыми существами. С одной стороны, у них имеется ДНК либо РНК. С другой — эта структура не является клеткой, потому что в ней не происходит никакого обмена веществ, она не растёт, не развивается и не делится, как все добропорядочные клетки. А что же тогда делает вирус? Он внедряется внутрь живой клетки и устраивает там фабрику по сборке себе подобных. Сырьём при этом становится материал поражённой клетки. То есть это не размножение, а уже какое-то роботостроение. Получается армия репликантов. При этом они умеют моментально перепрограммироваться, чтобы приспособиться к конкретному виду клетки. Но вне живого организма вирусы функционировать не могут и лежат, так сказать, мёртвым грузом биополимерных молекул. Ни дать ни взять роботы микромира.

Как работают противовирусные препараты

Они не убивают вирусы, и в этом их отличие от антибиотиков. Действительно, проблематично убить то, что сложно назвать живым. Зато это можно заблокировать, остановить.

Главная цель противовирусных средств — чтобы не поражались новые клетки человеческого организма и чтобы вирус не размножался. Основная часть противовирусных препаратов просто не дают развиваться вирусу, и он выводится из организма. Неважно, убивают их препараты или не убивают, главное, чтобы они не вызывали патологические процессы Галина Кожевникова Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Прямых способов бороться с вирусами специалисты насчитывают на сегодняшний день три: одни препараты не дают им пробивать стенку клетки, другие мешают организации адской фабрики, третьи запирают репликантов внутри и не выпускают.

К примеру, амантадин и римантадин не позволяют вирусу "раздеться", а ему, подлецу, непременно надо сбросить с себя одежды, чтобы в голом виде прорваться в клетку. Умифеновир не даёт вирусу прилипнуть к клеточной мембране, такие вещества называют "ингибиторами слияния". Ацикловир блокирует фермент ДНК-полимеразу, который нужен вирусу для производства новых репликантов. А уж если сборка совершена, надо сделать так, чтобы новоиспечённые копии застряли в клетке. Известно, что они отпочковываются с помощью ещё одного фермента — нейроминидазы. Вот её-то нам и надо перекрыть, и на это у нас есть осельтамивир и занамивир.

Противовирусные препараты — это такие, которые сделаны специально против конкретного вируса, это те препараты, молекулы которых блокируют какие-то структуры, какие-то функции вируса, они предназначены для какого-то определённого вируса или для группы вирусов Галина Кожевникова Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Однако завкафедрой инфекционных болезней подчеркнула, что заявленная некоторыми производителями противовирусных средств эффективность на самом деле не доказана клинически. По её словам, это касается, в частности, ингавирина, препаратов с интерфероном и всевозможных иммуномодуляторов. Кстати, последние нельзя считать противовирусными средствами, отметила исследователь.

Полноценных клинических исследований для этой группы препаратов не проводилось. В некоторых случаях они полезны, но тогда, когда их заявляют как основное средство лечения вирусных инфекций, это вызывает большое сомнение Галина Кожевникова Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Кроме того, специалист заявила, что к СoViD-19 все эти препараты точно не имеют никакого отношения.

Никакие препараты, которые позиционируют себя как противовирусные — ни наши, ни зарубежные, не входят в рекомендации для лечения коронавируса Галина Кожевникова Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Доказательная база с тех пор обновилась. Life.ru собрал актуальные данные по Ингавирину, Циклоферону, Кагоцелу и Арбидолу с учётом рекомендаций Минздрава, ВОЗ и CDC.

Не надо самодеятельности

В любом случае учёные призывают не доверять рекламе и вообще следовать только рекомендациям врачей.

Я сторонник того, чтобы антибиотики и противовирусные препараты выписывал врач. Их нужно применять по рекомендации врача. К сожалению, у нас без рецепта продаются и антибиотики, и препараты, которые вообще не имеют никакого отношения к противовирусным, а кто-то посоветовал, в Интернете прочитал, в аптеке рассказали, и человек принимает препараты, которые не оказывают нужного эффекта Галина Кожевникова Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Как же защитить организм?

Вместо того чтобы искать чудодейственное средство, надо заняться собственным здоровьем, сказала Кожевникова: перейти на более правильное питание, не забывать о витаминах, личной гигиене, стараться высыпаться.