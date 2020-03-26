Может, и помогают, но это не точно. Как действуют противовирусные препараты
По словам специалистов, в аптеках под видом противовирусных часто продаются весьма сомнительные лекарства.
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Что такое вирус и как он действует
Самое интересное, что современная наука никак не может разобраться, с чем мы, собственно, имеем дело. В вирусологии продолжается спор о том, можно ли считать этих загадочных агрессоров живыми существами. С одной стороны, у них имеется ДНК либо РНК. С другой — эта структура не является клеткой, потому что в ней не происходит никакого обмена веществ, она не растёт, не развивается и не делится, как все добропорядочные клетки. А что же тогда делает вирус? Он внедряется внутрь живой клетки и устраивает там фабрику по сборке себе подобных. Сырьём при этом становится материал поражённой клетки. То есть это не размножение, а уже какое-то роботостроение. Получается армия репликантов. При этом они умеют моментально перепрограммироваться, чтобы приспособиться к конкретному виду клетки. Но вне живого организма вирусы функционировать не могут и лежат, так сказать, мёртвым грузом биополимерных молекул. Ни дать ни взять роботы микромира.
Как работают противовирусные препараты
Они не убивают вирусы, и в этом их отличие от антибиотиков. Действительно, проблематично убить то, что сложно назвать живым. Зато это можно заблокировать, остановить.
Главная цель противовирусных средств — чтобы не поражались новые клетки человеческого организма и чтобы вирус не размножался. Основная часть противовирусных препаратов просто не дают развиваться вирусу, и он выводится из организма. Неважно, убивают их препараты или не убивают, главное, чтобы они не вызывали патологические процессы
Прямых способов бороться с вирусами специалисты насчитывают на сегодняшний день три: одни препараты не дают им пробивать стенку клетки, другие мешают организации адской фабрики, третьи запирают репликантов внутри и не выпускают.
К примеру, амантадин и римантадин не позволяют вирусу "раздеться", а ему, подлецу, непременно надо сбросить с себя одежды, чтобы в голом виде прорваться в клетку. Умифеновир не даёт вирусу прилипнуть к клеточной мембране, такие вещества называют "ингибиторами слияния". Ацикловир блокирует фермент ДНК-полимеразу, который нужен вирусу для производства новых репликантов. А уж если сборка совершена, надо сделать так, чтобы новоиспечённые копии застряли в клетке. Известно, что они отпочковываются с помощью ещё одного фермента — нейроминидазы. Вот её-то нам и надо перекрыть, и на это у нас есть осельтамивир и занамивир.
Противовирусные препараты — это такие, которые сделаны специально против конкретного вируса, это те препараты, молекулы которых блокируют какие-то структуры, какие-то функции вируса, они предназначены для какого-то определённого вируса или для группы вирусов
Однако завкафедрой инфекционных болезней подчеркнула, что заявленная некоторыми производителями противовирусных средств эффективность на самом деле не доказана клинически. По её словам, это касается, в частности, ингавирина, препаратов с интерфероном и всевозможных иммуномодуляторов. Кстати, последние нельзя считать противовирусными средствами, отметила исследователь.
Полноценных клинических исследований для этой группы препаратов не проводилось. В некоторых случаях они полезны, но тогда, когда их заявляют как основное средство лечения вирусных инфекций, это вызывает большое сомнение
Кроме того, специалист заявила, что к СoViD-19 все эти препараты точно не имеют никакого отношения.
Никакие препараты, которые позиционируют себя как противовирусные — ни наши, ни зарубежные, не входят в рекомендации для лечения коронавируса
Доказательная база с тех пор обновилась. Life.ru собрал актуальные данные по Ингавирину, Циклоферону, Кагоцелу и Арбидолу с учётом рекомендаций Минздрава, ВОЗ и CDC.
Не надо самодеятельности
В любом случае учёные призывают не доверять рекламе и вообще следовать только рекомендациям врачей.
Я сторонник того, чтобы антибиотики и противовирусные препараты выписывал врач. Их нужно применять по рекомендации врача. К сожалению, у нас без рецепта продаются и антибиотики, и препараты, которые вообще не имеют никакого отношения к противовирусным, а кто-то посоветовал, в Интернете прочитал, в аптеке рассказали, и человек принимает препараты, которые не оказывают нужного эффекта
Как же защитить организм?
Вместо того чтобы искать чудодейственное средство, надо заняться собственным здоровьем, сказала Кожевникова: перейти на более правильное питание, не забывать о витаминах, личной гигиене, стараться высыпаться.
Ещё один очень важный момент — контроль хронических заболеваний. Все инфекционные болезни тяжелее проходят у людей с хроническими болезнями, вне зависимости от возраста человека. У него может быть сахарный диабет, гипертония, хронические заболевания лёгких, гепатит, и это должно быть под контролем, потому что в случае инфекционного заболевания проблем будет больше