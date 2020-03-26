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Регион
Опубликовано 26 марта 2020, 00:40
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Почти 500 россиян ожидают возвращения на родину из Черногории

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Посольство РФ составляет списки желающих покинуть страну.

Около 500 граждан России ждут возможности вернуться на родину из Черногории.

В Черногории остаётся около 500 граждан России. Есть также жители стран СНГ, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли страны.

В данный момент российские дипломаты активно составляют список тех, кто хочет выехать из страны, и ведут переговоры с черногорской стороной об организации трансфера россиян, сообщили в Посольстве РФ в Подгорице.

Черногорию уже покинуло 1344 гражданина РФ, которые с 18 по 22 марта вернулись на родину рейсами российских авиакомпаний.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самые сложные для эвакуации россиян страны.

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Артур Лапсаков
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