Джиган устроил странные игры с детьми, схватившись за нож — видео

Рэпер недавно покинул реабилитационную клинику в Майами, но его поведение по-прежнему вызывает беспокойство у поклонников.

После разлада с женой Джиган всё же вместе с семьёй вернулся в Москву и находится дома на карантине. И если супруга Оксана перестала появляться в его инстаграме, то кадры с детьми ещё можно увидеть. Однако отцовская любовь проявляется довольно странно. Так, музыкант снял сториз, где играет с дочками, якобы посвящая их в рыцари.

Видео © Instagram / iamgeegun

При этом рэпер взял в руки большой нож и сначала держал его перед лицом девочек, а потом дотронулся до плечей. "Вера и честь превыше всего. Вы теперь львиный легион", — объявил Джиган. После чего старшая дочка, которую явно смущало происходящее, увела младших подальше от опасных игр.

Фото © Instagram / iamgeegun

Вскоре рэпер также выложил снимок, сделанный в США, где улыбается рядом с тремя дочками. Однако в видимость счастливой семьи фанаты уже отказываются верить. Оксана после возвращения тоже не произносит ни слова о муже, а некоторые даже заметили, что недавно она сняла обручальное кольцо. Джиган же проводит время с друзьями в студии, несмотря на карантин.

Фото © Instagram / iamgeegun

Уже как-то не верится в факт счастливой семьи Story_of_the_unicorn

У девочек лица совсем несчастливые. Какие-то запуганные, что ли, или не понимают, что происходит G_s_n95

