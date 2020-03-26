Депутатов Госдумы обязали сдать тесты на коронавирус

Ранее несколько депутатов Госдумы отправились на карантин из-за коллеги от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не стал самоизолироваться после возвращения из Франции. Кроме того, в нижней палате приняли дополнительные меры дезинфекции: обработали кабинет Катасонова и зал заседаний.