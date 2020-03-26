Депутатов Госдумы обязали сдать тесты на коронавирус
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У народных избранников начнут брать анализы 30 марта в девять утра.
Депутатов Государственной думы обязали пройти тесты на наличие коронавирусной инфекции. По данным Лайфа, народные избранники получили соответствующее уведомление.
Депутатов обязали пройти обследование 30 апреля в понедельник с 9:00. Проверку организовал аппарат Госдумы.
Ранее несколько депутатов Госдумы отправились на карантин из-за коллеги от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не стал самоизолироваться после возвращения из Франции. Кроме того, в нижней палате приняли дополнительные меры дезинфекции: обработали кабинет Катасонова и зал заседаний.