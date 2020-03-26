Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2020, 16:07

Депутатов Госдумы обязали сдать тесты на коронавирус

Фото © Государственная дума

Фото © Государственная дума

У народных избранников начнут брать анализы 30 марта в девять утра.

Депутатов Государственной думы обязали пройти тесты на наличие коронавирусной инфекции. По данным Лайфа, народные избранники получили соответствующее уведомление.

Депутатов обязали пройти обследование 30 апреля в понедельник с 9:00. Проверку организовал аппарат Госдумы.

Ранее несколько депутатов Госдумы отправились на карантин из-за коллеги от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не стал самоизолироваться после возвращения из Франции. Кроме того, в нижней палате приняли дополнительные меры дезинфекции: обработали кабинет Катасонова и зал заседаний.

Коронавирус онлайн: последние данные и карта распространения
BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar