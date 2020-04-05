"Китовый" грипп для молодых. Как в СССР обнаружили самую загадочную эпидемию

Оглавление Неужели снова испанка? "Миллион погибших" Расследование учёных

Эпидемия гриппа 1977 года пришла в СССР словно из ниоткуда. Её не ждали. Только что по планете прокатилась "умеренная" эпидемия гонконгского гриппа, которая унесла почти 800 тысяч человеческих жизней, и вот, спустя всего год, на Советский Союз обрушилась новая эпидемия. Правда, в отличие от гонконгского гриппа, который выкашивал людей старше 65 лет, новый штамм специализировался на молодёжи и детях. В основном им болели те, кому не было 20 лет.

Неужели снова испанка?

Первые смертельные случаи от нового вируса гриппа произошли в ноябре 1977 года на Дальнем Востоке — в столице Приморья Владивостоке и Хабаровске, после чего образцы вируса срочно доставили в Москву (в НИИ вирусологии), где советские учёные с удивлением обнаружили, что грипп очень похож на штамм знаменитой испанки, убившей в начале XX века около 50 миллионов человек во всём мире. Учёные определили серотип вируса — А/Н1N1 — А-USSR/1/77/Н1N1, а в мире вирус гриппа прозвали русским, поскольку впервые он был определён в Стране Советов.

К этому времени советские учёные считали, что о вирусе гриппа они знают всё или почти всё. Возникновение новых вирусов никого не удивляло, а мутации пытались просчитывать с помощью компьютерных моделей. Но возвращение в 1977 году вируса субиспанского гриппа H1N1 стало для них полной неожиданностью.

Заместитель директора по науке НИИ вирусологии академик Дмитрий Львов обнаружил, что новый штамм гриппа удивительно похож на вирус, который был ещё в 1975 году найден у китообразных, обитающих вблизи Антарктиды, и имеет большую схожесть со штаммом птичьего гриппа. Вирусолог высказал предположение, что источником заражения могли быть перелётные птицы. После этого открытия русский грипп стали называть ещё и китовым гриппом.

Эпидемия тем временем распространялась с востока на запад страны, а затем, в 1978 году, болезнь выплеснулась за пределы СССР и распространилась по всему миру. По большей части (к огромному облегчению медиков) болезнь протекала в лёгкой и среднетяжёлой форме.

При этом русский грипп поражал в основном детей и молодёжь. Среди населения старше 30 лет заболевших было только 20%, а люди зрелого и пожилого возраста не болели им вообще и ухаживали за заболевшими родственниками. К счастью, большинство молодёжи — около 60% заболевших — переносило грипп в лёгкой форме. Из-за такой избирательности вируса смертей было не так много, как во время настоящей испанки (время было мирное, и иммунитет оказался достаточно крепким). Тем не менее некоторые молодые люди умирали от осложнений.

"Миллион погибших"

Неожиданное возвращение гриппа, похожего на испанку, во всём мире вызвало множество конспирологических версий. Поскольку до 1977 года вирусы гриппа возвращались с определённой периодичностью (примерно раз в 70 лет), а испанку перестали регистрировать за 20 лет до этого, получалось, что русский грипп нарушил это правило и вернулся раньше. Поэтому западные журналисты заговорили о том, что вирус разработан советскими вирусологами и "утёк" из бактериологических лабораторий.

Одним из источников такого предположения стал вирусолог из Финляндии Калле Саксела, который предположил искусственную природу вируса. Он посчитал, что советские вирусологи рекомбинировали (смешали) старые вирусы гриппа, хранящиеся где-то в лабораториях, и создали новое биологическое оружие, убивающее исключительно детей и молодёжь. Впрочем, этот же вирусолог высказал и другое предположение: что к созданию вируса русского гриппа могла привести ошибка при создании вакцины.

После подобных высказываний учёные всего мира стали ждать очень суровых последствий от эпидемии, но так и не дождались. Субиспанский вирус пожалел детей и подростков, и тяжёлых случаев было относительно немного. О смертности внутри СССР в те годы ничего не сообщали: данные почти всегда были засекречены. Это дало возможность распространиться слухам о миллионе погибших в СССР детей и подростков, но так ли это, до сих пор точных сведений нет. Зато известно, что во всём остальном мире от русского гриппа погибло 300 тысяч молодых людей.

Если учесть, что со временем, переходя от человека к человеку, вирус гриппа приспосабливается к человеческому организму и становится не таким свирепым, можно предположить, что в СССР вирус ещё мог вызывать серьёзные осложнения, приводящие к смерти. Тем не менее эпидемию русского гриппа в мире сочли довольно умеренной. Правда, умеренной называли и предыдущую эпидемию — очень злобного гонконгского гриппа.

Расследование учёных

Фото © Юрий Белинский / ТАСС

Позже советским вирусологам удалось доказать, что никакого отношения к биологическому оружию русский тип вируса не имеет. Он возник в Юго-Восточной Азии и ещё в начале 1977 года прокатился по югу Китая, мигрировал в Японию, откуда его, по-видимому, привезли в Советский Союз моряки. Но, в отличие от учёных Азии, которые промолчали, увидев в микроскопы новый вирус, советские вирусологи молчать не стали, а забили тревогу, обнаружив сходство вируса с испанкой, и разослали образцы вируса во все ведущие лаборатории мира.