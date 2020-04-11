Советская школа. Почему коронавируса меньше в странах бывшего СССР и Варшавского договора

Это текущее положение дел в Германии. Пятна — непосредственно коронавирусные "горячие точки". Каких-то отдельных данных по ГДР нет, поскольку такого государства уже 30 лет как не существует. Но, в общем-то, и так вполне понятно. Примерно похожий контраст наметился при сравнении всех стран бывшего Варшавского договора с остальной Европой. Напомним, документ о создании военного союза СССР и социалистических стран Европы был подписан в 1955 году. В организацию помимо Советского Союза вошли Румыния, Болгария, Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия и Албания. Соответственно, Белоруссия, Молдавия, Украина, Эстония, Литва, Латвия были в договоре как часть СССР.

Так вот, самый высокий на сегодняшний день уровень смертности от CoViD-19 на территории бывшего Варшавского договора зарегистрирован в Венгрии — самой, скажем так, европейской стране из списка. Если разделить общее число умерших во всех странах на количество заболевших, получим средний показатель примерного уровня смертности — 3,44%.

*Роль ГДР в списке СНГ и стран Прибалтики досталась Таджикистану. Статистику по этому региону не ведёт ни Worldometer, ни GisAndData. Как бы там ни было, невысокий уровень смертности наблюдается и в этих странах. Средний показатель — 1,36%. Больше всего жертв CoViD-19 в Молдавии и Белоруссии.

В странах, образовавшихся после распада Югославии, средний показатель примерной смертности аналогично маленький — 2,72%. Сильнее остальных в этом списке болеет Сербия: в ней носителей CoViD-19 почти столько же, сколько и во всех остальных регионах блока, вместе взятых, — 2867.

Барабанная дробь… В Европе средний процент примерной смертности — 10,27%. Теория о том, что люди, живущие на территории постсоветского пространства, умирают от коронавируса реже, в очередной раз подтвердилась. В среднем в Европе новая зараза уносит жизни людей в три раза чаще. Наивысшие показатели смертности, как несложно догадаться, в Италии, Испании и Франции.

Для сравнения: показатель смертности в России тоже один из самых низких в мире, он равен 0,78%. В США — 3,56%. В Китае — 4,07%.

Одни вирусологи подозревают, другие твёрдо убеждены, что дружественные когда-то Советскому Союзу государства вместе с нашей страной обязаны сравнительно скромной статистикой заболеваемости CoViD-19 одному и тому же обстоятельству — всеобщей вакцинации от туберкулёза.

Предполагается, что это связано с тем, что население в восточной части Европы вакцинировалось против туберкулёза. Очень может быть! Никаких прямых доказательств этому нет, но косвенные есть Виктор Зуев Вирусолог, вице-президент Российской академии естественных наук

Это напрямую связано с БЦЖ. Безусловно, вакцина БЦЖ против туберкулёза содержит очень многие компоненты, которые индуцируют очень сильно врождённый иммунитет. А так как вакцина живая, то она после вакцинации длительные сроки сохраняется в организме вакцинированного. Не месяц, не два, а десятки лет Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Вакцина БЦЖ досталась Советскому Союзу ещё в 1925 году благодаря микробиологу Льву Тарасевичу. Препарат ему передал сам изобретатель — французский учёный Альбер Кальмет. Вернее, один из изобретателей — он создал вакцину вместе с коллегой, ветеринаром Камилем Гереном. Спустя три года прививку от туберкулёза сделали обязательной в "горячих точках" инфекции — регионах с высоким уровнем заболеваемости.

Все прививки были обязательными, без всяких разговоров. Я помню, как ещё до войны, я был тогда школьником, к нам приходит медсестра в класс: "3 Б идёт на прививки!" Мы идём строем, задираем рубашечки, и нам — не в плечо тонкой иглой, а под лопатку такой довольно приличной иглой — вводят, значит, вакцину. Всё было чётко и ясно Виктор Зуев Вирусолог, вице-президент Российской академии естественных наук

Но широкое распространение БЦЖ получила лишь после Второй мировой. С 1962 года в СССР ввели всеохватную вакцинацию новорождённых в роддомах, и это правило сохраняется по сей день. Вскоре примеру советской медицины начали следовать идеологические союзники — страны Варшавского договора.

Как правило, они очень на нас все ориентировались — и в данном случае это было очень верно Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Изучение карты распространения коронавируса привело эпидемиологов к окончательному выводу, что зря в стране отменили БЦЖ в четырнадцать лет. Более того, они серьёзно задумались о необходимости делать эту прививку и в 21 год. И вообще о том, что вакцинация — это правильно.

Лучше, чем вакцины, от вирусных заболеваний средств нет. Вот это надо понимать Виктор Зуев Вирусолог, вице-президент Российской академии естественных наук