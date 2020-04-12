Полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

С чем именно связанны действия правоохранителей, не уточняется.

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий задержан после богослужения в монастыре Златица в Подгорице. Об этом сообщил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.

— Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний, — рассказал ТАСС священник.

Епископ уточнил, что полицейские проводили разъяснительные беседы со всеми прихожанами храма и священниками.