Полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
Фото © Facebook / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић)
С чем именно связанны действия правоохранителей, не уточняется.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий задержан после богослужения в монастыре Златица в Подгорице. Об этом сообщил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
— Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний, — рассказал ТАСС священник.
Епископ уточнил, что полицейские проводили разъяснительные беседы со всеми прихожанами храма и священниками.
Напомним, что во многих городах Черногории по воскресеньям и четвергам проходят массовые шествия и молебны против спорного закона о религиозных объединениях. Полиция не разглашает точное число участников акций, но, по неподтверждённым данным, на шествия выходит более 70 тысяч сторонников Сербской православной церкви.