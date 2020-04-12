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Регион
Опубликовано 12 апреля 2020, 14:38
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Полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

Фото © Facebook / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић)

Фото © Facebook / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић)

С чем именно связанны действия правоохранителей, не уточняется.

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий задержан после богослужения в монастыре Златица в Подгорице. Об этом сообщил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.

Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний, — рассказал ТАСС священник.

Епископ уточнил, что полицейские проводили разъяснительные беседы со всеми прихожанами храма и священниками.

Напомним, что во многих городах Черногории по воскресеньям и четвергам проходят массовые шествия и молебны против спорного закона о религиозных объединениях. Полиция не разглашает точное число участников акций, но, по неподтверждённым данным, на шествия выходит более 70 тысяч сторонников Сербской православной церкви.

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Алёна Темирчиева
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