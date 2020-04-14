Житель Италии заплатил 4 тысячи евро штрафа за пробежку по пляжу
После приближения сотрудников полиции нарушитель лишь ускорил бег.
Сотрудники полиции направили жителю итальянского города Пескара уведомление о штрафе в размере четырёх тысяч евро, сообщает sky.it.
На кадрах любительского видео, снятого из окна, видно, что молодой человек бежит по пляжу на берегу моря. После чего к нему пытается приблизиться сотрудник полиции, однако тот лишь ускоряет бег и скрывается с места.
Полиция установила личность подозреваемого в нарушении режима карантина.
10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о продлении карантина в стране до 3 мая.
Ранее находящиеся на карантине в Италии россиянки рассказали Лайфу о штрафах до 5000 евро за его нарушение.