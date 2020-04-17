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Регион
Опубликовано 17 апреля 2020, 08:29

Пробежки по лестницам могут привести к заражению CoViD-19

Многие люди практикуют такие спортивные упражнения в условиях самоизоляции.

Пробежки или спортивная ходьба по лестницам в многоквартирных домах увеличивают риск заражения коронавирусом, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, США, Анча Баранова РИА "Новости".

Всё-таки в подъезде живёт масса людей. Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы — бессимптомный носитель — пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится, — сказала она.

Такие занятия спортом стали набирать всё большую популярность в условиях самоизоляции, в социальных сетях появились фото и видео с примерами.

Ранее Лайф рассказывал, как заниматься спортом дома в самоизоляции.

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Варвара Романова
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