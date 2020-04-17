Пробежки по лестницам могут привести к заражению CoViD-19

— Всё-таки в подъезде живёт масса людей. Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы — бессимптомный носитель — пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится, — сказала она.