Пробежки по лестницам могут привести к заражению CoViD-19
Многие люди практикуют такие спортивные упражнения в условиях самоизоляции.
Пробежки или спортивная ходьба по лестницам в многоквартирных домах увеличивают риск заражения коронавирусом, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, США, Анча Баранова РИА "Новости".
— Всё-таки в подъезде живёт масса людей. Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы — бессимптомный носитель — пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится, — сказала она.
Такие занятия спортом стали набирать всё большую популярность в условиях самоизоляции, в социальных сетях появились фото и видео с примерами.
Ранее Лайф рассказывал, как заниматься спортом дома в самоизоляции.