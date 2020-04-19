Рогозин подтвердил, что коронавирусом заразился генконструктор РКК "Энергия"

Заболевание он переносит в домашних условиях, вся необходимая помощь ему оказывается.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию СМИ о том, что коронавирусом заразился генеральный конструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

— Евгений Анатольевич Микрин… Надеюсь, он перенесёт заболевание спокойно. Он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказал топ-менеджер госкорпорации в эфире радио "Комсомольская правда".

Государственная комиссия утвердила составы экипажей корабля #СоюзМС16:



🧑‍🚀 Основной экипаж: космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63), астронавт Кристофер Кэссиди



🧑‍🚀 Дублирующий экипаж — космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн pic.twitter.com/6DsnBhpNYL — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 8, 2020