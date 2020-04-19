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Регион
Опубликовано 19 апреля 2020, 21:51

Рогозин подтвердил, что коронавирусом заразился генконструктор РКК "Энергия"

Евгений Микрин. Фото © "Роскосмос"

Евгений Микрин. Фото © "Роскосмос"

Заболевание он переносит в домашних условиях, вся необходимая помощь ему оказывается.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию СМИ о том, что коронавирусом заразился генеральный конструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Евгений Анатольевич Микрин… Надеюсь, он перенесёт заболевание спокойно. Он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказал топ-менеджер госкорпорации в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее сегодня Дмитрий Рогозин рассказал о размере скидки, которую "Роскосмос" решил делать на запуски ради усиленной конкуренции с американскими компаниями.

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Андрей Григорьев
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