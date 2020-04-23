При этом незначительное превышение эпидемиологического порога ещё наблюдается в шести городах страны.

На территории России завершилась сезонная эпидемия вируса гриппа, которая началась ещё в январе. Об этом сообщают специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева.

— На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться, — говорится в сообщении на сайте института.

Отмечается также, что с 13 по 19 апреля уровень заболеваемости сезонными респираторными инфекциями уменьшился до 321 случая на 100 тысяч населения. Неделей ранее эта цифра составляла 406 случаев на 100 тысяч населения.