В России закончилась сезонная эпидемия гриппа
При этом незначительное превышение эпидемиологического порога ещё наблюдается в шести городах страны.
На территории России завершилась сезонная эпидемия вируса гриппа, которая началась ещё в январе. Об этом сообщают специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева.
— На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться, — говорится в сообщении на сайте института.
Отмечается также, что с 13 по 19 апреля уровень заболеваемости сезонными респираторными инфекциями уменьшился до 321 случая на 100 тысяч населения. Неделей ранее эта цифра составляла 406 случаев на 100 тысяч населения.
В подавляющем большинстве регионов превышения эпидпорога не выявлено. Такая ситуация наблюдается лишь в шести городах, там выход за пределы нормы несущественный и только среди взрослого населения.