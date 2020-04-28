Ядерный трон для корейской принцессы. Что ждёт КНДР и мир после смерти Ким Чен Ына

Ким Чен Ын жив и отлично себя чувствует — об этом заявил в воскресенье американской телекомпании CNN специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин. Лидер Северной Кореи просто перешёл на удалёнку — сейчас он находится в курортном районе Вонсана. Между тем слухи о смерти Ким Чен Ына сразу же породили множество предположений о том, кто придёт на смену человеку, которого в 2013 году журнал Forbes поставил на 46-е место в списке наиболее влиятельных людей мира.

Наиболее вероятным кандидатом мировые СМИ назвали Ким Ё Чжон — это младшая сестра "Великого руководителя" КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и "Вечного президента" КНДР Ким Ир Сена.

Чжон — девушка непростой судьбы. Она родилась 26 сентября 1988 года в Пхеньяне. Близко общается со своим братом Ким Чен Ыном, так как вместе учились в Швейцарии с 1996 по 2000 год и в Северной Корее — в Военном университете им. Ким Ир Сена, где она изучала информатику.

В корейскую политику она пришла вместе с Ким Чен Ыном: ещё во время похорон отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года она стояла рядом со своим братом на трибуне, породив массу слухов у зарубежных наблюдателей, ведь места на трибунах были чётко расписаны, а имени таинственной незнакомки никто не знал.

В начале 2012 года Чжон получила должность в Комиссии по национальной обороне Северной Кореи в качестве менеджера по туризму, затем она официально сопровождала своего брата на голосовании в Верховное народное собрание КНДР. Именно тогда Ким Ё Чжон была официально введена в структуру ЦК Трудовой партии Кореи как "Уважаемая сестра дорогого товарища Великого руководителя" — по сути, уже тогда эта формулировка означала статус одного из возможных преемников.

Впрочем, история и практика борьбы за власть в таких закрытых государствах, как Северная Корея, уже не раз доказывали, что никакие громкие титулы и официальные звания ничего не значат без поддержки верных людей и силовых кланов. Это прекрасно известно и самому Ким Чен Ыну, который попал во власть в 2011 году на положении безвольной марионетки в руках своего дяди Чан Сон Тхэка, который был фактически вторым лицом в государстве после Ким Чен Ира. Будучи заместителем председателя Государственного комитета обороны КНДР, Чан Сон Тхэк курировал работу всех служб безопасности внутри страны. Думаю, Чан Сон Тхэк и сам был бы не прочь пересесть в кресло лидера КНДР, но тут вмешались партийные чиновники и армейские генералы, традиционные соперники спецслужб.

Лидером этой новой группировки был Чхве Рён Хэ — генерал армии и военный губернатор провинции Хванхэ-Пукто, которая простирается от столицы КНДР на севере до демилитаризованной зоны, отделяющей КНДР от Республики Корея.

При поддержке армейских генералов Ким Чен Ын сумел довольно быстро избавиться от опеки дяди — в декабре 2013 года Чан Сон Тхэк был казнён как коррупционер и предатель родины по решению военного суда. Вместе с дядей Ким Чен Ын казнил и всех своих родственников по линии дяди, лишь некоторых он осудил на пожизненную каторгу в трудовых лагерях КНДР.

Следом начался процесс чистки в высших эшелонах руководства партии и спецслужб — по стране ходили слухи, будто бы Ким Чен Ын и Чхве Рён Хэ, ставший вторым человеком в партии, лично руководили расстрелами опальных генералов из зенитных пулемётов.

Что ж, процесс прошёл вовсе не так гладко, как это смотрелось со стороны — так, одним из отголосков ожесточённой борьбы за власть стало покушение в 2017 году на самого Ким Чен Ына и последующее убийство старшего брата "Великого руководителя" Ким Чен Нама, отравленного в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпур в Малайзии (видимо, младший Ын посчитал, что старший Нам станет хорошей марионеткой в руках генералов от спецслужб).

Именно сестра Ким Ё Чжон стала символом победителей и залогом союза семьи "Великого руководителя" и нового поколения армейских генералов: Чжон вышла замуж за Чхве Сона — сына генерала Чхве Рён Хэ.

Безусловно, армейские генералы из клана Чхве Рён Хэ приложат все усилия, чтобы именно Ким Ё Чжон пришла к власти, хотя на её кандидатуре список наследников "Великого семейства" не ограничивается. Так, жив ещё Ким Чен Чхоль, средний сын Ким Чен Ира, жива первая леди Ли Соль Чжу с тремя детьми — словом, выбрать есть из кого. Не исключено, что и нынешние слухи о смерти "Великого руководителя" были своего рода проверкой для генералов и родственников — кто из них первый клюнет на приманку высшей власти?

Другой вопрос, что будет означать действительный приход к власти Ким Ё Чжон?

Сама Чжон по этому поводу ещё два года назад послала весьма красноречивый сигнал миру: в феврале 2018-го она присутствовала на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, став таким образом первым членом правящей династии, кто посетил южных соседей после Корейской войны. Также она в качестве специального посланника Ким Чен Ына присутствовала на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и доставила личное письмо от брата. И это не просто случайность: собственно, новое поколение северо-корейских генералов уже давно вынашивают идеи замирения с капиталистическим миром.