Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2020, 22:34

В России могут начать штрафовать за использование личного транспорта без пропуска

При этом полномочия на рассмотрение подобных дел могут появиться у сотрудников правоохранительных органов.

Законодательное собрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предусматривается введение штрафов для передвигающихся на личном транспорте без специального разрешения. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает внесение правок в КоАП. Согласно ему, все те, кто использует транспорт во время режима повышенной готовности, на территории, где возможна чрезвычайная ситуация, или в зоне ЧС, без специального разрешения, будут оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

500 рублей или два года тюрьмы? Какие штрафы грозят за нарушение режима самоизоляции
500 рублей или два года тюрьмы? Какие штрафы грозят за нарушение режима самоизоляции

При этом при повторном нарушении наказание составит пять тысяч рублей. По словам авторов инициативы, проект направлен на "сохранение здоровья граждан". Кроме того, предполагается, что рассмотрением подобных дел займутся сотрудники правоохранительных органов.

BannerImage

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar