В России могут начать штрафовать за использование личного транспорта без пропуска
При этом полномочия на рассмотрение подобных дел могут появиться у сотрудников правоохранительных органов.
Законодательное собрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предусматривается введение штрафов для передвигающихся на личном транспорте без специального разрешения. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Проект предлагает внесение правок в КоАП. Согласно ему, все те, кто использует транспорт во время режима повышенной готовности, на территории, где возможна чрезвычайная ситуация, или в зоне ЧС, без специального разрешения, будут оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей.
При этом при повторном нарушении наказание составит пять тысяч рублей. По словам авторов инициативы, проект направлен на "сохранение здоровья граждан". Кроме того, предполагается, что рассмотрением подобных дел займутся сотрудники правоохранительных органов.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников