В России могут начать штрафовать за использование личного транспорта без пропуска

При этом полномочия на рассмотрение подобных дел могут появиться у сотрудников правоохранительных органов.

Законодательное собрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предусматривается введение штрафов для передвигающихся на личном транспорте без специального разрешения. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает внесение правок в КоАП. Согласно ему, все те, кто использует транспорт во время режима повышенной готовности, на территории, где возможна чрезвычайная ситуация, или в зоне ЧС, без специального разрешения, будут оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей.