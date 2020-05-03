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Опубликовано 3 мая 2020, 03:03

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

Фото © Flickr / Mathieu Thouvenin

Фото © Flickr / Mathieu Thouvenin

Огонь открыли со стороны Северной Кореи.

На границе КНДР и Республики Корея произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов РК.

Отмечается, что огонь был открыт со стороны Северной Кореи в направлении наблюдательного поста их южных соседей.

Выстрелы были произведены в сторону наблюдательного поста в центральном пограничном городе Чхорвон около 07:41 утра (01:41 мск). Никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было, — говорится в сообщении.

В ответ военные РК совершили два выстрела в сторону Северной Кореи, согласно инструкции.

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Никита Никонов
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