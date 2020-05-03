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Регион
Опубликовано 3 мая 2020, 01:57
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На руке Ким Чен Ына нашли странный след

Кадр видео © Центральное телевидение КНДР

Кадр видео © Центральное телевидение КНДР

Накануне северокорейские СМИ опубликовали первые за 20 дней кадры со своим лидером.

На руке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, внезапно появившегося после 20-дневного отсутствия, обнаружили необычный след.

Как сообщает Daily Mirror, он может свидетельствовать о проведении некой сердечно-сосудистой процедуры, возможно пункции правой лучевой артерии.

Трамп обрадовался появлению здорового Ким Чен Ына на публике
Трамп обрадовался появлению здорового Ким Чен Ына на публике

Напомним, ранее на фоне долгого отсутствия лидера Северной Кореи на публике мировые СМИ начали рассказывать о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти. Однако эта информация была опровергнута, а СМИ КНДР заверили в активной деятельности председателя. Накануне он и сам появился на публике, открыв новый завод удобрений.

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Никита Никонов
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