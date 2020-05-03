На руке Ким Чен Ына нашли странный след

Напомним, ранее на фоне долгого отсутствия лидера Северной Кореи на публике мировые СМИ начали рассказывать о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти. Однако эта информация была опровергнута, а СМИ КНДР заверили в активной деятельности председателя. Накануне он и сам появился на публике, открыв новый завод удобрений.