Главный эпидемиолог Швеции усомнился в правильности отказа от карантина

Тем не менее статистика последних дней показывает снижение числа заражений и летальных исходов.

Главный вирусолог Швеции Андерс Тегнелл усомнился в том, что отсутствие карантинных мер в стране является правильной стратегией, об этом он рассказал в интервью изданию Aftonbladet.

Скандинавская страна стала объектом пристального внимания после того, как бары, рестораны и средние школы не стали закрывать из-за коронавируса. Государственный эпидемиолог Тегнелл стал лицом этой стратегии.

— Я совсем не убеждён. Мы постоянно думаем об этом в агентстве общественного здравоохранения. Что мы можем сделать лучше и что ещё мы можем добавить? — заявил он, несмотря на то что за последнее время количество случаев заражения и смертность в Швеции снизились.

Врач подчеркнул, что нужно всегда быть достаточно скромными, ведь, возможно, придётся изменить своё решение.

Несколько дней назад Тегнелл признал ошибки в борьбе с коронавирусом в эфире телеканала SVT. Он отметил, что инфекция оказалась куда более непредсказуемой и следовало бы уделить больше внимания пожилым людям, чтобы защитить их. Тем не менее эпидемиолог напомнил, что решения принимались исходя из конкретных знаний и информации на текущий момент времени, поэтому главной задачей становится работа над нынешним положением дел.

Общее число заражённых в Швеции составляет 22 082 человека, летальных исходов — 2 669. Ежедневные статистические данные демонстрируют неустойчивость и вариативность, за подъёмом может идти всплеск, и наоборот.