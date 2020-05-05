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Регион
Опубликовано 5 мая 2020, 12:33

Осуждённого в США Ярошенко направили на обследование по коронавирусу

Константин Ярошенко. Фото © Wikipedia

Результаты анализов пока не известны.

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремное заключение в США, отправлен на обследование и сдачу теста на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По моим данным, Ярошенко сейчас переведён для проведения тестирования и получения медпомощи в связи с тем, что он был в контакте с осуждённым, больным коронавирусом, — сказала она.

При этом омбудсмен добавила, что к настоящему моменту результаты анализа неизвестны. Кроме того, она рассказала, что получила отрицательный ответ от регионального отдела Красного креста в США на запрос о посещении российского лётчика в тюрьме.

Защита лётчика Ярошенко попросила освободить его из американской тюрьмы из-за коронавируса
Защита лётчика Ярошенко попросила освободить его из американской тюрьмы из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что сосед Ярошенко по камере умер от коронавируса. При этом, несмотря на заметно ухудшавшееся состояние здоровья, медики не торопились приходить к нему на помощь. Россиянин в свою очередь рассказал адвокату, что обнаружил признаки заболевания и у себя. Впоследствии администрация тюрьмы приняла решение о направлении Ярошенко на медицинское обследование.

Напомним, российский лётчик отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Его жена сообщала, что в последнее время состояние его здоровья ухудшилось.

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Анна Сокова
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