Осуждённого в США Ярошенко направили на обследование по коронавирусу

Результаты анализов пока не известны.

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремное заключение в США, отправлен на обследование и сдачу теста на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

— По моим данным, Ярошенко сейчас переведён для проведения тестирования и получения медпомощи в связи с тем, что он был в контакте с осуждённым, больным коронавирусом, — сказала она.

При этом омбудсмен добавила, что к настоящему моменту результаты анализа неизвестны. Кроме того, она рассказала, что получила отрицательный ответ от регионального отдела Красного креста в США на запрос о посещении российского лётчика в тюрьме.

Ранее Лайф сообщал, что сосед Ярошенко по камере умер от коронавируса. При этом, несмотря на заметно ухудшавшееся состояние здоровья, медики не торопились приходить к нему на помощь. Россиянин в свою очередь рассказал адвокату, что обнаружил признаки заболевания и у себя. Впоследствии администрация тюрьмы приняла решение о направлении Ярошенко на медицинское обследование.