Жена Ярошенко заявила об ухудшении состояния его здоровья

Состояние здоровья арестованного в США российского лётчика Константина Ярошенко ухудшилось после проведённой ему операции по удалению опухоли желудка. Об этом его супруга Виктория Ярошенко рассказала ТАСС.

— Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведённой операции процессы болезни возобновляются: и боли в желудке, и всё остальное, — заявила жена лётчика.

Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к двадцати годам лишения свободы. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Ранее лётчик обращался с заявлением о переводе в другую тюрьму, поскольку не получает необходимой помощи в Данбери. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, в конце апреля 2019 года ему начали оказывать медицинскую помощь, ему удалили несколько доброкачественных опухолей.