Советник ВОЗ назвал две главные меры по борьбе с коронавирусом

Он заметил, что об одной из них все знают уже давно.

В борьбе с коронавирусной инфекцией власти Швеции полагались только на те меры, польза которых научно обоснована. Об этом рассказал эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

Он отметил, что всего таких мер две.

— Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, — приводит его слова РБК.

Специалист добавил, что не согласен с тем, что пограничный контроль нужно ужесточать. Он обратил внимание на то, что его соотечественники ответственно относятся к рекомендациям экспертов и демонстрируют свою дисциплинированность в условиях пандемии.