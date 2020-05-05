Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2020, 13:32
3355

Советник ВОЗ назвал две главные меры по борьбе с коронавирусом

Он заметил, что об одной из них все знают уже давно.

В борьбе с коронавирусной инфекцией власти Швеции полагались только на те меры, польза которых научно обоснована. Об этом рассказал эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

Он отметил, что всего таких мер две.

Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, — приводит его слова РБК.

Специалист добавил, что не согласен с тем, что пограничный контроль нужно ужесточать. Он обратил внимание на то, что его соотечественники ответственно относятся к рекомендациям экспертов и демонстрируют свою дисциплинированность в условиях пандемии.

В России за сутки подтвердили 10 102 новых случая коронавируса
В России за сутки подтвердили 10 102 новых случая коронавируса

Лайф писал, что скандинавская страна стала объектом пристального внимания после того, как бары, рестораны и средние школы не стали закрывать из-за CoViD-19. Жителей государства попросили соблюдать дистанцию, перейти на удалённый режим работы и отказаться от поездок по стране.

BannerImage

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

София Алабина
  • Новости
  • ВОЗ
  • Швеция
  • пандемия
  • В мире
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar