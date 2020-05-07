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Опубликовано 7 мая 2020, 17:29

Самая важная грамота. "Мисс Россия" похвасталась наличием антител к коронавирусу

Фото © Instagram / nikitchuksofi

Теперь модель планирует стать донором плазмы, чтобы помогать другим пациентам.

"Мисс Россия – 2015" и по совместительству вице-мисс мира того же года София Никитчук рассказала, что переболела CoViD-19. В соцсетях девушка опубликовала фотографию с сертификатом, подтверждающим наличие в её организме антител к коронавирусу.

Антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, обнаружены! Пожалуй, одни из самых приятных слов, которые можно услышать в наше нынешнее время! Вот так выглядит самая важная "грамота" 2020-го, — написала модель в "Инстаграме".

"Вдохну воздух с CоViD-19". Мадонна заявила о наличии у себя антител к коронавирусу
"Вдохну воздух с CоViD-19". Мадонна заявила о наличии у себя антител к коронавирусу

Никитчук рассказала, что делала тесты на коронавирус семь раз и каждый раз результат был отрицательный. Тем не менее девушка предполагает, что могла переболеть зимой после поездки в Мексику, а списать всё на тяжёлую простуду, которая сопровождалась у неё схожими с коронавирусом симптомами. Модель подчеркнула, что теперь планирует стать донором плазмы и помогать тяжёлым пациентам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Софию Никитчук госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, однако позже сама 25-летняя модель опровергла эту информацию, заявив, что находится дома.

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Роман Имполитов
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