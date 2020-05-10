Пожарный — о возгорании в больнице в Москве: Все силы были брошены на спасение пациентов

Сотрудник пожарной службы, прибывшей на место тушения возгорания в городской клинической больнице № 50 на улице Вучетича, рассказал, какие действия предпринимались для спасения людей и ликвидации возгорания.

— Все наши силы были брошены на спасение пациентов и проверку верхних этажей. Самое сложное в таком пожаре — спасти нетранспортабельных людей. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, и у нас не было права их отключать, поскольку после этого аппараты могут работать от аккумулятора считанные минуты, — рассказал ТАСС один из пожарных.

По его словам, спасатели сразу открыли окна, чтобы пациенты не задохнулись от дыма. Медикам пришлось отключить тяжелобольных от аппаратов ИВЛ и подключить к мешку Амбу для ручной вентиляции лёгких. После этого их вывезли из горящего здания.

— Пожары такого плана очень страшны тем, что лежачие люди не могут сами спастись. И чтобы не допустить больших жертв, необходимо действовать чётко совместно с медицинским персоналом, знать тонкости тушения пожаров в больницах. Я считаю, что нам удалось справиться и не допустить тяжёлых последствий, — отметил спасатель.