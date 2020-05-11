Молдавия намерена снова обратиться к России с просьбой о кредите

Правительство Молдавии намерено вновь обратиться к России по вопросу получения кредита в размере 200 миллионов евро. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

— В ближайшие дни Правительство Молдавии обратится к Правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере 200 миллионов евро. Вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина, — сказал он.

Додон отметил, что власти республики не могут противиться решению Конституционного суда страны, который накануне признал соглашение государств о займе не соответствующим основному закону, но это не повод отказываться от финансовой поддержки со стороны России.