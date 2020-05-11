Живёт в кредит. Журналисты из США рассказали о больших долгах Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск владеет активами стоимостью 39 миллиардов долларов, при этом сам живёт за счёт банковских кредитов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, задолженность предпринимателя составляет около 500 миллионов долларов (около 36,9 миллиарда рублей). Займы Маск брал, пользуясь акциями Tesla в качестве залога. Теперь же бизнесмен хочет возместить долги с помощью собственной недвижимости.

Напряжённую ситуацию с денежными средствами подтверждает тот факт, что в 2019 году Маск заложил примерно половину своих акций Tesla (всего он держит 20 процентов акций компании).

Также на судебном разбирательстве с британцем Верноном Ансвортом в 2019 году юрист Маска заявил, что его клиенту не хватает денежных средств на выплату компенсаций по делу о клевете. Правозащитник объяснил эту ситуацию тем, что большую часть активов основателя Tesla составляют акции и у него нет личного капитала.

Отметим, что Маск не получает зарплату от прибыли фирмы, поскольку ранее согласился на компенсационный пакет.

Несмотря на это, предприниматель продолжает утверждать, что не нуждается в деньгах, подчёркивает издание.