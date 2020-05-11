"Это простимулирует бизнес". Общественница оценила льготы для помогающих НКО организаций

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова заявила, что поручение внести в налоговое законодательство изменения, предусматривающие отнесение на затраты юридических лиц — благотворителей сумм пожертвований социально ориентированным некоммерческим организациям, простимулирует бизнес.

— Предполагается, что юридические лица, которые осуществляют пожертвования в социально ориентированные НКО, не в любые, есть ограничения, смогут получить налоговую льготу. Они должны будут получать налоговые вычеты, это будет стимулировать бизнес, — сказала Лайфу Тополева-Солдунова.

Она подчеркнула, что речь не обо всех НКО, а о конкретных категориях.

Напомним, 30 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с участниками общероссийской акции #МыВместе. По итогам встречи сегодня вышел перечень поручений.