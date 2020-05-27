Интимные тайны. Как правильно мириться после семейной ссоры

Самоизоляция ссорит пары и рушит семьи. С одной стороны, важно не заболеть коронавирусом, но с другой — не сойти с ума от нервного перенапряжения. Жить взаперти наедине друг с другом — это испытание для многих пар. Психолог Андрей Зберовский предлагает простые правила примирения на карантине.
1-е правило: будьте инициатором.
Даже если считаете, что обидели вас, делайте первый шаг к примирению. Если хотите сохранить семью. Это обязательно оценят. И ещё: действуйте быстро, после ссоры не должно пройти больше суток.
2-е правило: время выжидания.
Не нужно сразу анализировать причины ссоры и искать виноватых. Максимум — вы запустите скандал заново. Обнимите человека, скажите что-то милое или пошутите. А обсудите всё спокойно через пару часов.
3-е правило: используйте эмоции.
Пары ссорятся эмоционально. А мирятся тихо, как нашкодившие щенки. Миритесь громко: купите цветов, спойте песню, закричите от радости, что эта размолвка завершилась и ваша семейная лодка плывёт дальше. Попробуйте.
4-е правило: вспомните "почему".
Расскажите вашему партнёру, какой он замечательный, ведь почему-то вы вместе. Лучше подробно и с примерами. Объясните, что вы цените его и счастливы проводить вместе время. Искренность города берёт.
5-е правило: говорите друг о друге.
Вспомните совместные весёлые путешествия, просмотры сериалов. Переключив внимание с размолвки на приятности, вы эмоционально отогреетесь и растопите лёд обиды. Такой разговор — прекрасный повод запланировать совместный отдых. Даже на самоизоляции.