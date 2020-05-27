Интимные тайны. Как правильно мириться после семейной ссоры

Самоизоляция ссорит пары и рушит семьи. С одной стороны, важно не заболеть коронавирусом, но с другой — не сойти с ума от нервного перенапряжения. Жить взаперти наедине друг с другом — это испытание для многих пар. Психолог Андрей Зберовский предлагает простые правила примирения на карантине.