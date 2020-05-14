НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Труп помахал рукой из гроба, но родственники заметили это, только когда пересмотрели видео с похорон

Гость похорон случайно заснял, как усопший помахал рукой прямо из гроба. Пользователи Сети начали строить предположения, как такое могло произойти. Один вариант страшнее другого.

8166

Фото © Twitter / DTFraser

В Сети завирусилось видео с похорон в городе Манадо, Индонезия. Оператор снимал горюющую семью почившего, а затем кадр опустился в могильную яму. Тогда начинается мистика. В небольшом окне в крышке гроба виднеется покойник и пугающие очертания руки, прикасающейся к стеклу.

Видео © Twitter / DTFraser

Поначалу автор ролика не заметил ничего не обычного. Только пересмотрев кадры, он увидел мертвеца, машущего рукой. Когда ролик попал в Сеть, то тут же спровоцировал бурные обсуждения. Кто-то считает, что мертвец ожил, а другие беспокоятся, что человек не умирал вовсе.

Да, он помахал рукой! Может быть, он был ещё жив и попытался выбраться

Пользователь Сети

Фото © Twitter / DTFraser

Учёные же отметили, что шансы ошибочно признать человека мёртвым невероятно низкие. Скорее всего, мертвец двигался из-за трупного окоченения. The Sun сообщает, что исследование 2019 года журнала Medical News Today доказывает, что человеческие тела могут самостоятельно двигаться даже после смерти.

Выбор редакции

Loading...