Труп помахал рукой из гроба, но родственники заметили это, только когда пересмотрели видео с похорон

В Сети завирусилось видео с похорон в городе Манадо, Индонезия. Оператор снимал горюющую семью почившего, а затем кадр опустился в могильную яму. Тогда начинается мистика. В небольшом окне в крышке гроба виднеется покойник и пугающие очертания руки, прикасающейся к стеклу.

Видео © Twitter / DTFraser

Поначалу автор ролика не заметил ничего не обычного. Только пересмотрев кадры, он увидел мертвеца, машущего рукой. Когда ролик попал в Сеть, то тут же спровоцировал бурные обсуждения. Кто-то считает, что мертвец ожил, а другие беспокоятся, что человек не умирал вовсе.

Да, он помахал рукой! Может быть, он был ещё жив и попытался выбраться Пользователь Сети

Фото © Twitter / DTFraser