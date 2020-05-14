"Забрал телефон и вытащил пистолет". Тодоренко рассказала о неадекватном поведении своего бывшего

После интервью Тодоренко, где она неосторожно высказалась о женщинах — жертвах домашнего насилия, заявив: "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?", на неё обрушилась волна критики. Ведущая лишилась звания "Женщина года", а ряд рекламодателей расторгли с ней контракты. Тогда Регина поспешила оправдаться, уже успев снять фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?", и отметила, что у неё тоже были отношения с агрессором.
В 20 лет Тодоренко встречалась с очень ревнивым парнем. "Он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен", — рассказала она в интервью для "Медузы". По словам девушки, ревность — тревожный звонок, она сигнализирует о том, что человек "способен в будущем применить насилие". Но тогда Регина этого не осознавала и не расценивала агрессию как нечто неприемлемое.
Как-то мы гуляли, и ко мне подошёл поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: "Так, ты от неё отойди, а ты сюда встала быстро" <...> Я улыбнулась и сказала: "Ой, ну чего ты, ну перестань". Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что "ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет". И сейчас я думаю: "Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?"
Ведущая призналась, что многое переосмыслила после своего некорректного заявления. О пережитом насилии ей стали рассказывать подруги, коллеги и знакомые, которым раньше было стыдно признаться. "Вскрылся невероятный масштаб проблемы, оказалось, что абсолютно каждый может столкнуться с насилием — вне зависимости от своего статуса, возраста, взглядов на жизнь и даже пола", — отметила она. При этом после обрушившегося на Регину хейта её супруг Влад Топалов резко отреагировал на комментарии в "Инстаграме", нецензурно выражаясь и угрожая разобраться с обидчиками жены по-мужски.