"Забрал телефон и вытащил пистолет". Тодоренко рассказала о неадекватном поведении своего бывшего

Как-то мы гуляли, и ко мне подошёл поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: "Так, ты от неё отойди, а ты сюда встала быстро" <...> Я улыбнулась и сказала: "Ой, ну чего ты, ну перестань". Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что "ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет". И сейчас я думаю: "Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?"