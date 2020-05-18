Шаги по ночам и отражения в зеркалах. Как понять, что в вашем доме обитают потусторонние силы

Тени и зеркала

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По древнему поверью, призраки могут прятаться в зеркалах. Не зря их завешивают, если в доме покойник. Поэтому посматривайте на своё отражение. Вдруг углядите там что-то неведомое. Лишний вес, набранный на самоизоляции, не считается. И постарайтесь без паранойи. Если вы заметили в зеркале или на стене тень или случайное движение, убедитесь, что вы видели это не боковым зрением, так как боковое зрение часто подводит. И, прежде чем писать о призраках в соцсети, вспомните, пили ли вы что-то сегодня или накануне. И на всякий случай держите телефон под рукой — если вы сфотографируете, как из зеркала вам машет скелет или дама в чёрной накидке, то произведёте сенсацию.

Следы призраков

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Вы нашли неизвестный вам предмет за диваном или под креслом. Это точно не вы потеряли и не забыли ваши гости — тогда, возможно, стоит призадуматься. Очень часто призраки таким образом отмечают занятую ими территорию. Также поклонники потустороннего рекомендуют обращать внимание на дверные ручки и пороги на входе в дом. Нет ли на ручке мокрых или маслянистых пятен. А непонятных луж у порога точно не обнаруживали? Если нашли, то два варианта: или вы давно не прибирались, а собаку не выгуливали и того дольше, или в вашей квартире поселились потусторонние гости.

Кот и пёс подскажут

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Внимательно посмотрите, как ведут себя ваши питомцы. Прогулявшись с собакой, вы всё равно вернётесь на режим самоизоляции, так что время понаблюдать есть. Если собака смотрит в один и тот же угол или лает без причины — это тревожный знак. Особенно остро потустороннее может почувствовать кошка — она может шипеть или громко мяукать, находясь в какой-то "иной" зоне вашей квартиры. Но, прежде чем звать экзорциста, убедитесь, что у ваших питомцев нет глистов или других неприятных заболеваний, которые могут вызывать такое паранормальное поведение.

Запахи и звуки

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