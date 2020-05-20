Пользовательница Twitter показала грустное фото, как её пёс раскопал могилу погибшей мамы и лёг рядом

Пользователь Twitter под ником Розалинда Нарциссовна опубликовала душераздирающее фото, на котором пёс лежит рядом с трупом его погибшей матери. Женщина пояснила, что они похоронили собаку, но её сын разрыл могилу и лёг рядом.

Скриншот © Twitter / rosebest_

Несмотря на то что эта история вызывает грусть и жалость, нашлось немало юзеров, которые раскритиковали хозяйку. Одни заявили, что она лжёт, другие обвинили её, что она устроила могилу посреди дачного участка.

Скриншот © Twitter / rosebest_