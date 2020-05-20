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Пользовательница Twitter показала грустное фото, как её пёс раскопал могилу погибшей мамы и лёг рядом

Душераздирающий пост хозяйки вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети.

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Фото © Twitter / rosebest_

Пользователь Twitter под ником Розалинда Нарциссовна опубликовала душераздирающее фото, на котором пёс лежит рядом с трупом его погибшей матери. Женщина пояснила, что они похоронили собаку, но её сын разрыл могилу и лёг рядом.

Скриншот © Twitter / rosebest_

Несмотря на то что эта история вызывает грусть и жалость, нашлось немало юзеров, которые раскритиковали хозяйку. Одни заявили, что она лжёт, другие обвинили её, что она устроила могилу посреди дачного участка.

Скриншот © Twitter / rosebest_

По словам хозяйки, Белле было девять лет. Она погибла по трагической случайности. Собака неудачно прыгнула через забор, и ей зажало горло между прутьями. Когда её обнаружили, Белла уже не дышала. Женщина также написала, что в ближайшее время им на участок привезут землю и тогда они смогут перезахоронить собаку.

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