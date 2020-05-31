Жестокие авторы добрых сказок. Грязные тайны и пороки любимых детских писателей

Эдуард Успенский. Чебурашка и алкоголизм

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Автор Чебурашки, крокодила Гены и Дяди Фёдора из Простоквашино был тираном и алкоголиком. Таким помнит его дочь Татьяна. Пару дней назад она опубликовала открытое письмо, где попросила не называть именем Успенского детскую литературную премию. Татьяна пишет, что отец ненавидел детей, жестоко относился к ней, был безразличен к внукам, постоянно злился и много пил. Сложно сказать, чего в письме больше — жестокой правды или обиды на то, что Успенский лишил дочь всего наследства. Но радует, что персонажи Успенского не унаследовали привычек автора.

Агния Барто. Брошенный зайка и партийная склочница

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"Зайку бросила хозяйка, под дождём остался зайка" или "Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу" — всем известны эти строчки из детских стишков. Но милая детская писательница Агния Барто в жизни была склочной особой. Она сотрудничала с КГБ и травила другого известного детского писателя — Корнея Чуковского. В СССР того обвинили в буржуазном мышлении. Барто клеймила автора "Мойдодыра" с партийной трибуны как яростный политработник. И после всегда обвиняла непартийных писателей — от Пастернака до Синявского и Даниэля — здесь самое время вздохнуть бычку.

Сергей Михалков. Дядя Стёпа и цинизм

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