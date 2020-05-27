Программист настолько изменился за время болезни CoViD-19, что его едва узнала семья

43-летний разработчик программного обеспечения Ким Вай Ли из Лондона, Англия, попал в больницу с коронавирусом 12 марта. Пять недель мужчина сражался с болезнью, две из них проведя в коме. Врачи давали пациенту всего 20-процентный шанс на выживание. К счастью, британец справился со смертельным вирусом, однако домой вернулся совсем другим человеком.

Фото © Twitter / nypost

До заражения CoViD-19 Ким Вай Ли страдал ожирением. При невысоком росте — всего 168 см — он весил 95 кг, пишет The Sun. Однако болезнь оказалась такой тяжёлой, что мужчина таял на глазах. В итоге британец потерял 32 кг и по возвращении его с трудом узнали даже жена и родные дети. Да и сам он, глядя в зеркало, не мог поверить в такую сильную перемену.

Фото © Twitter / DailyMirror