Отец написал письмо погибшему 5-летнему сыну, которого он случайно задавил, паркуя свой грузовик

Спустя две недели после ужасающего инцидента прошли похороны Гарри. Отец малыша зачитал душераздирающее обращение, которое он специально написал для своего младшего сына. Спроул рассказал о том, что мальчик обожал грузовики и папину работу. Часто они вместе ездили по Австралии.
С первых лет жизни ты постоянно был в окружении грузовиков, тракторов и машин. Тогда уже было понятно, ты их обожаешь. В три года ты разбирался в марках авто. Ты провёл много времени во дворе, играя и помогая нам по работе. А потом, устав, ложился спать где ни попадя. Иногда это были совсем неподходящие места и нам приходилось потрудиться, чтобы тебя отыскать. То в старой шине, а то свернувшимся в ящике для инструментов
Дуг Спроул
Кадр из видео © Channel 9
По словам Дуга, Гарри был любимцем покупателей, поставщиков и сотрудников компании, где он работал. Они всегда приносили шоколадки или газировку для "увлечённого маленького мальчика в грузовике", пишет News.com.
Ты стал известен как "путешественник Гарри" из-за своих приключений. Сердца людей по всей Австралии таяли, когда видели малыша, который проверяет шины и помогает отцу собирать прицепы и натягивать ремни, когда мы загружались. Ты прожил полную приключений жизнь вместе со своими братьями и старшей сестрой, которые тебя нежно любили
Дуг Спроул
Кадр из видео © Channel 9
Мой маленький Гарри, теперь, когда я буду в пути, я каждый раз буду видеть твой свет, сияющий на меня из фар встречных грузовиков. Ты всегда будешь рядом с нами. Твои мама и папа будут скучать по тебе. Мы увидимся снова. Мы знаем, что ты сейчас на небесах. Продолжай колесить, маленький человечек
Дуг Спроул