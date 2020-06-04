Отец написал письмо погибшему 5-летнему сыну, которого он случайно задавил, паркуя свой грузовик

С первых лет жизни ты постоянно был в окружении грузовиков, тракторов и машин. Тогда уже было понятно, ты их обожаешь. В три года ты разбирался в марках авто. Ты провёл много времени во дворе, играя и помогая нам по работе. А потом, устав, ложился спать где ни попадя. Иногда это были совсем неподходящие места и нам приходилось потрудиться, чтобы тебя отыскать. То в старой шине, а то свернувшимся в ящике для инструментов

Дуг Спроул