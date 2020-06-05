Видео с камер наблюдения разоблачило нянечку в Запорожье, которая уверяла, что ребёнок сам задохнулся

Недавно у одной из семей в Запорожье произошла трагедия. Супруги отдали свою годовалую дочь Олесю в нелегальный детский сад на пробный день, который закончился смертью младенца. Воспитательница Ирина Суханова позвонила родителям и сообщила, что ребёнок не дышит. Примчавшийся отец попытался оказать первую помощь и вызвал скорую, но было уже поздно. Ирина объяснила, что это был несчастный случай и девочка захлебнулась рвотой, сообщает сайт 061.ua.

Видео © Facebook / Teymur Kurbanovich Mamedov

Но видео с камеры наблюдения, которым поделился в "Фейсбуке" адвокат безутешной супружеской пары Теймур Мамедов, показало обратное. Олесю укусил другой воспитанник детсада, и девочка не переставала плакать. Чтобы заглушить крики, нянечка привязала к её лицу подушку и отнесла в другую комнату. Этот момент и попал на видео. Когда Ирина решила проверить малышку, то обнаружила её мёртвой. Она раздела девочку, отвязала подушку и лишь затем позвонила родителям.

Фото © "ВКонтакте" / Ирина Суханова

После этого Ирина пыталась удалить видео с камеры и со всех накопителей, но следователям удалось его восстановить. Ими было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом в отношении малолетнего ребёнка (п. 2 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас Ирина ожидает окончательного судебного заседания, которое и вынесет приговор.

Фото © "ВКонтакте" / Ирина Суханова