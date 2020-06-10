Муж обратился в полицию, узнав только после первой брачной ночи, что его жена — на самом деле мужчина

31-летний Мух познакомился с "девушкой" по имени Мита в соцсетях. Они несколько месяцев общались друг с другом. Мужчина был уверен, что наконец встретил родную душу. Так ни разу и не встретившись в реальной жизни, парень предложил красотке с фотографий выйти за него и получил согласие. Церемония была назначена на 2 июня.

В назначенный срок невеста приехала, облачённая в никаб, закрывающий всё её тело, кроме глаз. Жених, боясь прослыть неуважительным, так и не попросил о возможности увидеть лицо своей избранницы. Об этом он ещё пожалеет.