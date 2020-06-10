"Я была в шоке, меня трясло". Бывшая топ-модель из Новосибирска обвинила немецкого диджея в изнасиловании

Когда-то Саша Шугай блистала на подиумах Москвы и Милана и появлялась в известных журналах, включая Vogue. Она попала в модельный бизнес в 15 лет, а в 19 решила, что с неё хватит, и бросила успешную карьеру из-за требований менеджеров сниматься обнажённой и якобы домогательств на съёмках. Девушка стала работать диджеем в популярном столичном клубе, а потом вернулась в родной Новосибирск. Там, по её словам, и произошло ужасное — Саша стала жертвой изнасилования.

Вчера я написала заявление в СУ СКР по Новосибирской области. Меня изнасиловали полгода назад, но мне до сих пор больно. Всё это время я переживала травму Саша Шугай

Фото © VK / Саша Шугай, Facebook / Sasha Shugay

В октябре 2019-го в Новосибирск приехал диджей Данил Купцов (имя изменено). Парень родом из Кузбасса давно перебрался в Берлин, где стал успешным музыкантом, пишет КП. Девушка списалась с ним в соцсетях, чтобы поговорить о работе. И после своего выступления в сибирском клубе он пригласил её на афтепати в номер отеля. Экс-модель пожаловалась, что плохо себя чувствует, и хотела уйти, но у приятеля были другие планы.

Фото © VK / Саша Шугай

В тот вечер я выпила всего один коктейль, но мне было плохо — весь день ничего не ела. Он выпивал, возможно, был под чем-то и начал приставать ко мне. Я несколько раз сказала ему: "Не надо". Помню, что точно сказала: "Я не хочу с тобой секса…" В ответ он начал ко мне лезть — обниматься и целовать. После случившегося я была в шоке, меня трясло, несколько часов просидела в ванной Саша Шугай

Фото © VK / Саша Шугай

После случившегося Саша покинула отель вместе с Данилом и даже поехала с ним в аэропорт. По словам экс-манекенщицы и экоактивистки, ей было стыдно, она не могла ослушаться парня. Однако у диджея совсем противоположный взгляд на произошедшее. Музыкант отрицает вину и утверждает, что всё было по взаимному согласию.

Что за бред ты придумала спустя пять месяцев после того, как мы занялись любовью? Почему ты не сказала, что я тебя изнасиловал, в ту же ночь, когда мы занялись сексом? Я же проснулся от того, что ты на мне сидишь полуголая. Я сам на тебя потом подам заявление Диджей