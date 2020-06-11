Бабушка нашла себе молодого 24-летнего жениха, и свадьбе не помешало даже то, что это её сын

65-летняя Мба Гамбренг из Южной Суматры, Индонезия, недавно наконец-то смогла устроить свадьбу мечты, избавившись от ужасных воспоминаний о бывшем муже, с которым развелась 30 лет назад. Её избранником оказался 24-летний Арди Варас, с которым бабушка познакомилась в танцевальной группе, где он выступал, а Мба была одним из руководителей. Пусть разница в возрасте и колоссальна — 41 год, но соседей и знакомых скорее смутило другое, пишет Hmetro .

Больше года назад сердобольная бабушка усыновила Арди, как и многих других. Она всегда считала, что у всех должна быть семья, потому и приютила парня. Но время шло, а парень так и не думал о женитьбе, хотя остальных детей бабушке удалось пристроить. Она постоянно подтрунивала над Арди, пока в один такой раз он не заявил, что собирается жениться на Мба. Та была очень удивлена, но и польщена, потому и согласилась.