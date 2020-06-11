НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Бабушка нашла себе молодого 24-летнего жениха, и свадьбе не помешало даже то, что это её сын

Огромная разница в возрасте — не самая большая причина, по которой счастья молодожёнам желать тяжело.

53

Фото © Facebook / Aku Wong Pati

65-летняя Мба Гамбренг из Южной Суматры, Индонезия, недавно наконец-то смогла устроить свадьбу мечты, избавившись от ужасных воспоминаний о бывшем муже, с которым развелась 30 лет назад. Её избранником оказался 24-летний Арди Варас, с которым бабушка познакомилась в танцевальной группе, где он выступал, а Мба была одним из руководителей. Пусть разница в возрасте и колоссальна — 41 год, но соседей и знакомых скорее смутило другое, пишет Hmetro.

Фото © Facebook / Aku Wong Pati

Больше года назад сердобольная бабушка усыновила Арди, как и многих других. Она всегда считала, что у всех должна быть семья, потому и приютила парня. Но время шло, а парень так и не думал о женитьбе, хотя остальных детей бабушке удалось пристроить. Она постоянно подтрунивала над Арди, пока в один такой раз он не заявил, что собирается жениться на Мба. Та была очень удивлена, но и польщена, потому и согласилась.

Фото © Facebook / Aku Wong Pati

Парень ответственно подошёл к делу, он даже выплатил ей выкуп за невесту в размере 100 тыс. индонезийских рупий (около 490 рублей). В соцсетях неоднозначно отреагировали на такой союз, хотя львиная доля пользователей "Фейсбука" поздравила молодожёнов с новым счастьем.

Фото © Facebook / Aku Wong Pati

Нет ничего невозможного, если на то воля божья. Будьте счастливы!

Arshy

Любви все возрасты покорны!

Paini Mus

Если вы всё ещё одиноки, то просто наберитесь терпения, вероятно, ваша вторая половинка ещё не родилась

Febriany Chim

Выбор редакции

Loading...