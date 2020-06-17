Здоровье на вес золота. Где в России лекарства стоят дороже всего, а где дешевле

Специалисты сервиса "Все аптеки" провели колоссальную работу и проанализировали цены в 40 тысячах российских аптек. Всё для того, чтобы выяснить, где в России покупать лекарства выгоднее. Цена на одни и те же препараты могла колебаться почти в два раза. А стоимость аптечки, в которой есть всё самое необходимое для человека, в разных регионах различалась почти в полторы тысячи рублей. Подробнее смотрите в нашей инфографике.