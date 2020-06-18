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Регион
Опубликовано 18 июня 2020, 19:25
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Володин рассказал, какой будет страна после Путина

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото © Сайт Госдумы РФ

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото © Сайт Госдумы РФ

Как отметил спикер Госдумы, следующий президент будет работать по лекалам, оставленным нынешним лидером России.

Президент России Владимир Путин заложил систему, которая с каждым годом будет делать страну только сильнее. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом, — заявил в интервью изданию "Газета.ру" парламентарий.

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По его мнению, действующий глава государства создал фундамент, на который будет опираться его преемник. Ведь на протяжении всего того времени, что Путин у власти, он принимал самые эффективные решения и сформировал систему управления, "которая устойчива к вызовам". Володин уверен, что весь мир понимает: России повезло, что у неё есть такой сильный лидер.

А ранее сам президент порассуждал о том, в чём заключается сила России. В пример он привёл недавнюю ситуацию, когда вся страна пришла на помощь Дагестану, в котором сложилась опасная ситуация с коронавирусом. Также глава государства рассказал, от кого зависит процветание государства.

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Сусанна Витвинская
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