Володин рассказал, какой будет страна после Путина

Как отметил спикер Госдумы, следующий президент будет работать по лекалам, оставленным нынешним лидером России.

Президент России Владимир Путин заложил систему, которая с каждым годом будет делать страну только сильнее. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом, — заявил в интервью изданию "Газета.ру" парламентарий.

По его мнению, действующий глава государства создал фундамент, на который будет опираться его преемник. Ведь на протяжении всего того времени, что Путин у власти, он принимал самые эффективные решения и сформировал систему управления, "которая устойчива к вызовам". Володин уверен, что весь мир понимает: России повезло, что у неё есть такой сильный лидер.