Тайна Розуэлльского инцидента. Как в 1947 году американцы сбили летающую тарелку пришельцев

Президент США Дональд Трамп намекнул, что инопланетяне существуют. Про НЛО ему задают много вопросов, и он думает снять гриф секретности с одного из самых загадочных происшествий с НЛО. Розуэлльский инцидент, возможно, единственно реальная встреча с инопланетянами. "Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно", — сказал Трамп. А вот что нам известно про ту историю.

Истина где-то рядом

Сейчас в американской культуре название Розуэлл — имя нарицательное. Оно означает загадочные и мистические явления и прежде всего ассоциируется с пришельцами. Но до 1947 года Розуэлл — лишь небольшой фермерский городок в штате Нью-Мехико. Однако всё изменилось ночью 2 июля. Местный фермер Марк Брейзел видит в небе огни и слышит грохот. В окрестности ранчо падают удивительные металлические обломки. Этот металл напоминал фольгу, но он не горит, его не берёт нож. А если погнуть, металл принимает прежнюю форму. В Розуэлл мгновенно прибывают местные журналисты. И Марк Брейзел рассказывает им, что видел инопланетную тарелку, рухнувшую с небес.

Фото © Facebook / International UFO Museum & Research Center

Следом за журналистами приезжают военные и фермера быстро, хоть и ненадолго, упаковывают за решётку. Шум к этому времени поднимается немаленький, и в Розуэлл слетаются репортёры со всей страны. Впрочем, сенсация разваливается. Выйдя от военных через несколько дней, Марк Брейзел меняет точку зрения и рассказывает другую историю. Чудо-металл становится обычной фольгой. А летающая тарелка превращается в банальный метеозонд, упавший с неба.

Новые свидетели инопланетян

Между тем в деле Розуэлльского инцидента появляются всё новые очевидцы. Так, местный инженер Грейди Барнетт рассказывает репортёрам, что видел в поле разбившийся летающий корабль дискообразной формы. Он подошёл к рухнувшему кораблю и увидел разбросанные рядом тела инопланетян. Все они были небольшого роста, с крупными головами и раскосыми глазами. А одежда на них была серебряная и без пуговиц. В общем, если вы забьёте в интернет-поисковике слово "инопланетяне", сразу увидите о чём речь.

Фото © Facebook / International UFO Museum & Research Center

Масла в огонь подливает дочь одного из американских военных. Якобы её отец перевозил трупы двух погибших пришельцев и лично их рассмотрел. Позже трупы спешно отправляют из Нью-Мехико в Техас на военную базу. Однако фотографий удивительных находок, понятное дело, никто не предъявляет. Впрочем, этого и не требуется — человеческая фантазия сама дорисовывает недостающие подробности. На этом фоне объяснения военных выглядят скучно.

Официальная версия случившегося

Фото © Getty Images

Власти США намертво отказываются признавать инопланетян. С первых дней военное ведомство выдвигает официальную версию: на землю упал метеорологический спутник. А как же он выглядит? А, секрет! Никто его не показывает, потому что спутник относится к сверхсекретной программе "Могул" и предназначается для шпионажа за СССР. Но официальная версия звучит слабо и неубедительно. Тайна Розуэлла лишь набирает очки популярности у любителей неведомого.