Кто на свете всех пушистее? Фото питомцев, которые увидели себя в зеркале и обомлели

Увидеть себя в зеркале могут люди, обезьяны, дельфины и сороки. Учёные до сих пор спорят о том, способны ли на такое домашние животные, но, судя по тому, как заворожённо они смотрят на своё отражение, это не исключено. Самые яркие примеры приводит Bored Panda.

Картина эпохи Возрождения? Нет, просто кот, который смотрится в зеркало

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Кошки в Зазеркалье

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Кажется, у кролика кризис самоидентификации

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Собаки в процессе самопознания

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Поросёнок тоже

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Что общего между шиншиллой и кошкой? Желание любоваться собой

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"Привет, красавчик!"

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"Кто здесь?"

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Судя по всему, этот пёс может смотреть на себя часами

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Выдра явно недовольна появлением конкурентки

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Все домашние животные реагируют на зеркала по-разному

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Знакомство со своим отражением

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Игры в гляделки

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"Пора навести марафет"

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"Ну-ка, как я выгляжу?"

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"Чёрт, что со мной?"

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Интересно, о чём думают эти коты

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Кто кого перележит