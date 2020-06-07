Бабушка отдала воспитание годовалой девочки трём королевским пуделям, и получилось ничем не хуже

Пожилая женщина из Японии оказалась очень предприимчивой. Вначале она просто наслаждалась жизнью на пенсии вместе со своими пуделями. Но дети попросили её помочь — взять на себя воспитание годовалой внучки по имени Маме, сообщает Unilad. Родители с утра до вечера на работе и просто не успевали заниматься ребёнком. Бабушка не смогла отказать, но и со своей свободой расставаться была не намерена.
Она заметила, что её внучка совершенно не требует внимания. Девочка всё время проводит с собаками и абсолютно ни в чём не нуждается, за исключением еды. У Маме нет недостатка в друзьях. У неё их целых три, да ещё каких!
Рику, Гаку и Коо — так зовут королевских пуделей, которые с удовольствием выступают в роли нянек. Они играют с Маме, едят вместе с ней за столом, спят в обнимку и, конечно же, всё время играют с девочкой.
Бабушка просто не знает забот. Какое-то время она просто наблюдала, а затем начала фотографировать эти умилительные сцены. Дети, увидев снимки, помогли женщине завести страницу в Instagram, чтобы она могла поделиться этими фото со всем миром.
Результат не заставил себя долго ждать, и аккаунт tamanegi.qoo.riku очень быстро обрёл полмиллиона подписчиков. Во время самоизоляции репортажи бабули оказались сверхвостребованными, ведь в мире не так много позитивных новостей.
Сейчас бабушка Маме получает не только благодарные комментарии, но и коммерческие предложения. В её аккаунте часто рекламируются зоомагазины или бренды собачьего корма. В общем, помимо пенсии, которая в Японии и так немаленькая, на счёт пожилой женщины капают немалые суммы денег от Facebook (компания владеет "Инстаграмом").
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