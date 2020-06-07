Камчатский скраб. Чем удивил новый фильм Дудя

Что ни говори, а Юрий Дудь остаётся самым интересным, бодрым и показательным блогером российского "Ютуба". Кого-то от него может тошнить, и я этих людей прекрасно понимаю, но переоценить его влияние на российскую молодёжь нельзя.

Юра узнал, что на Камчатке можно совершить удивительный опыт, а именно выброситься из вертолёта на гору и съехать на доске прямо к берегу Тихого океана. Это он красочно и сделал.

Также Дудь попытался выяснить, почему на Камчатке есть рыба, золото и туризм, но мало у кого получается жить хорошо; почему Петропавловск-Камчатский — мрачный и некрасивый город; почему долина гейзеров или катание по вулканам практически недоступны для большинства местных; почему люди хотят уехать с Камчатки, да и вообще, почему Камчатка не может жить так, как Исландия.

Юра пообщался с местным гидом, вечно смеющейся телеведущей, профессором МГУ, стоматологом-комиком, очаровательным сёрфером, грамотным вирусологом и даже с главой Петропавловска-Камчатского, который, кстати, несмотря на огромные сложности своего региона, держался неплохо.

И знаете, смотришь на Юру, который приехал со своей оглушительной популярностью и наводит шорох в регионе, мол, а это чего не работает, а эти почему так мало получают, а больница где, и радуешься.

Ну потому, что реально очень хочется, чтобы такие регионы жили лучше, чтобы красоты там было больше, чтобы местные губернаторы не копили себе на жильё где-то в другом месте. И когда приезжает наглый и влиятельный блогер, пусть даже это Дудь, и задаёт свои по-своему наивные, но всё же правильные вопросы, появляется надежда, что зашевелится кто-то, забурлит что-то.

За это можно ему простить его хипстерский выбор гостей, неосведомлённость по ряду вопросов, отсутствие душевной широты (она нужна, чтобы хоть как-то попытаться понять Россию и русских людей) и вот эту вот всю прогрессивную духоту, которая от него исходит. Всё бы простил. Но всегда есть это злосчастное но.

Проходит полтора часа фильма, и Юра заходит в ветхий дом к пенсионеру, типа, как вы тут живёте-выживаете. Пенсионер, соответственно, про отсутствие капитального ремонта говорит, показывает свои счета по коммунальным задолженностям, про бюрократию рассказывает…

И Юра у него спрашивает, что пенсионер думает про Путина. А про Путина пенсионер неожиданно думает хорошо, потому что тот армию восстановил. Юра парирует, мол, если Путин молодец, почему же в таком хреновом доме живёте. Пенсионер про проблемы на местах рассказывает. И тут Юра ферзя достаёт: "Когда Крым присоединили, вы как отреагировали?" Пенсионер отвечает, что был очень доволен этому событию, горд и всё такое прочее.

— А вам не кажется, что вместо того, чтобы присоединять тот полуостров, лучше бы заняться тем, на котором вы живёте? — не унимается Дудь. — Путин собрал свои земли, что России принадлежали, — отвечает пенсионер мальчику, который, похоже, никогда не поймёт, что может быть что-то важнее личного благосостояния.

И тут становится ясно, что Юра не столько беспокоится за Камчатку с её жителями, сколько за свою вечную либеральную пропаганду. Неважно, сколько километров между Крымом и Камчаткой, важно, что Россия — это страна-агрессор. Важно, что донбасские ополченцы — это сепаратисты. Важно, что мы не хотим дружить с Западом, а надо.

Очень надо, чтобы пенсионер проклял президента, армию и флот, потому что у него потолок течёт. Очень хотелось бы, чтобы регион России был похож на Исландию, где рыба вкуснее и певица Бьорк налоги платит. Всё это, конечно, надо восстанавливать, решать проблемы, находить неожиданные решения, сажать проворовавшихся чиновников и поощрять идейных патриотов, но при этом ни куска российской земли не отдавать.