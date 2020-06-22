В Екатеринбурге нашли девять квартир, в которых три года снималась порноверсия "Дома-2"

В Екатеринбурге журналисты насчитали девять квартир, в которых устраивали порношоу на протяжении трёх лет. В арендованных помещениях были установлены камеры, а жильцов обязали круглосуточно ходить голыми и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом, пишет 66.RU. Происходящее транслировалось на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. А зрители для доступа к контенту платили несколько десятков долларов в месяц.

Участниками проекта становились молодые люди, в основном студенты, которые должны были проявлять энтузиазм и фантазию, чтобы заработать просмотры — от них зависела оплата. При этом за первые съёмки "гости" нехороших квартир не получали вообще никаких денег, им просто разрешали жить в импровизированных порностудиях бесплатно. По словам Андрея, одного из "актёров", только спустя месяц с ним заключила договор зарегистрированная в Эдинбурге компания Hebert Metals LP.

Оплата зависела от просмотров. Быстро пришло понимание, что тусовки дома с участием гостей привлекали больше зрителей. К примеру, за один лесбийский секс между моей соседкой и гостьей мы заработали $200. Поэтому стали знакомиться и водить гостей почти беспорядочно. Главное, чтобы человек был адекватным Участник проекта