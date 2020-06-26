Отец переживал, что сын опаздывает из-за аварии, пока не увидел там его окровавленное тело

Терри Уайт увидел мигающие синие огни возле собственного дома и спросил у полицейского, может ли он как-то помочь своему 14-летнему сыну Луису перебраться через оцепление. Через несколько минут он увидел врачей скорой помощи, которые сражаются за жизнь сбитого велосипедиста. В окровавленном подростке он опознал своего ребёнка, передаёт Daily Mail.

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В тот день Луи должен был приехать к отцу. После развода он съехал от жены с сыном и поселился неподалёку. Мама Луи, Джулия Райн, позвонила бывшему мужу и сообщила, что Луи выехал в его сторону. Через полчаса, когда мальчик не приехал, Терри перезвонил экс-супруге и понял — что-то случилось.

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Авария произошла перед мостом. Подросток ехал на велосипеде, и водитель машины VW Golf не заметил парня. Скорость легкового автомобиля была превышена в два раза. Удар оказался роковым для велосипедиста. Позже водитель-убийца заявил на суде, что дорога была плохо освещена, но эти доводы не убедили представителей Фемиды. 25-летнего Мохаммеда Хусейна приговорили к четырём годам тюрьмы.

Фото © MEN Media