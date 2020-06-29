Охотник застрелил огромного буйвола, но тот перед смертью успел ему отомстить, оставив жуткие раны

Обычная вылазка едва не закончилась для 35-летнего Криса Макшерри из Северной территории, Австралия, трагедией. Он, как всегда, направился на охоту и обнаружил в лесу следы крупного животного. Пройдя по ним, отец пяти детей наткнулся на буйвола, в которого сразу всадил две стрелы. Но добыча кинулась прочь, и Крису пришлось искать её по следам крови. Охотник наконец выследил буйвола и выстрелил в него ещё пару раз.

Фото © Facebook / Chris Mcsherry

Когда он подумал, что зверь мёртв, тот кинулся на него из последних сил, чтобы отомстить. Крис попытался сбежать, но ему удалось лишь развернуться спиной к буйволу, когда тот вонзил в него свои рога. Насадив на себя мужчину, зверь отшвырнул его на три метра и лишь потом затих. Мужчине удалось добраться до машины и вызвать помощь. Охотника доставили сперва в местную больницу, а затем в областную, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Chris Mcsherry

Напоследок буйвол оставил Крису рану длиной 20 сантиметров на бедре и дыру с банку кока-колы возле колена. Теперь мужчине потребуется не одна операция и, вероятно, пересадка кожи. Но охотник не собирается отказываться от своего хобби. Как только пройдёт долгий период реабилитации, он планирует снова выбраться в лес. Жена Криса — Элис — поблагодарила всех за поддержку в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Chris Mcsherry