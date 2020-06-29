Охотник застрелил огромного буйвола, но тот перед смертью успел ему отомстить, оставив жуткие раны

Обычная вылазка едва не закончилась для 35-летнего Криса Макшерри из Северной территории, Австралия, трагедией. Он, как всегда, направился на охоту и обнаружил в лесу следы крупного животного. Пройдя по ним, отец пяти детей наткнулся на буйвола, в которого сразу всадил две стрелы. Но добыча кинулась прочь, и Крису пришлось искать её по следам крови. Охотник наконец выследил буйвола и выстрелил в него ещё пару раз.
Когда он подумал, что зверь мёртв, тот кинулся на него из последних сил, чтобы отомстить. Крис попытался сбежать, но ему удалось лишь развернуться спиной к буйволу, когда тот вонзил в него свои рога. Насадив на себя мужчину, зверь отшвырнул его на три метра и лишь потом затих. Мужчине удалось добраться до машины и вызвать помощь. Охотника доставили сперва в местную больницу, а затем в областную, пишет Lad Bible.
Напоследок буйвол оставил Крису рану длиной 20 сантиметров на бедре и дыру с банку кока-колы возле колена. Теперь мужчине потребуется не одна операция и, вероятно, пересадка кожи. Но охотник не собирается отказываться от своего хобби. Как только пройдёт долгий период реабилитации, он планирует снова выбраться в лес. Жена Криса — Элис — поблагодарила всех за поддержку в "Фейсбуке".
Просто хотела сообщить новости, Крис Макшерри идёт на поправку и прямо сейчас лежит на операционном столе. Спасибо всем, кто поддерживал его и нас с детьми. Я вам очень признательна, и это правда очень многое для нас значит. Спасибо всем, кто навещал Криса в больнице, я вам очень благодарна, ведь я сама не могу к нему приехать. Надеюсь, его скоро отпустят домой
Элис Макшерри