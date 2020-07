Тактическая засада. Что пишут западные СМИ про российское голосование

Они называют его диктатором, власть которого пошатнула эпидемия коронавируса, но который "возвращается на сцену с помощью внешнеполитической публицистики (имеется в виду его статья в The National Interest), военного театра (так привыкшие лишь к парадам геев и мародёров западные либералы называют наш Парад Победы, которому завидовали их читатели), а также плебисцита по конституционным реформам, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года", — пишет Bloomberg. Причём своё возвращение и легитимацию он якобы строит на костях россиян. "Путин проводит референдум на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса", — пишет The New York Times, приводя в своей статье примеры заболеваний в ряде регионов Российской Федерации. Можно не сомневаться, что, если бы президент отложил голосование на осень, та же New York Times писала бы о Путине, что он не сдержал слово и вообще хочет обойтись без голосования. То есть снова подавляет народную волю.