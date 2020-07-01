Тактическая засада. Что пишут западные СМИ про российское голосование

В России завершается голосование по изменению конституции. Судя по экзитполам, большинство населения страны поддержало поправки, а значит, они официально вступают в силу. Те, кто был "за", довольны победой. Те, кто "против" (если они, конечно, считают себя гражданами и демократами), должны признать и уважать решение большинства. Те, кто агитировал не приходить на участок, должны винить себя за столь невысокое количество голосов "против", а также сделать вывод о том, что нужно уважать и использовать электоральные процедуры, а не презирать и недооценивать их.
Голосование завершается, однако информационный шум вокруг него в западных СМИ только разворачивается. Иностранные коллеги не обманули возложенных на них ожиданий: большая часть из них расписывает голосование и поправки с использованием всех оттенков негатива. И, естественно, даже не разбирается в сути вопроса.
Так, абсолютное большинство СМИ увязывают голосование исключительно с пунктом об "обнулении". "На референдуме Путин пытается получить ещё 16 лет", — говорится в заголовке статьи на сайте издания Axios. "Останется ли Путин президентом пожизненно?" — вопрошает в своём сюжете катарская "Аль-Джазира" (где эмиры почему-то имеют право управлять страной пожизненно и уходят из власти либо после смерти, либо после переворота, либо по причине внешнего давления).
Лишь немногие из серьёзных СМИ — например, Национальное общественное радио в США — опубликовали тексты с заголовками из серии "Россияне голосуют за 206 реформ, самой важной из которых является продление срока правления Путина". И вообще практически никто (говорю "практически" лишь потому, что мог кого-то упустить) не отметил, почему Путин сохранил за собой право переизбраться — исключительно как предохранитель, чтобы, по словам президента, "года через два никто не рыскал глазами" в поисках преемников и страна не получила внутренний конфликт элит. Действительно, зачем отмечать эту тонкость — ведь тогда Владимир Путин в статье будет выглядеть как ответственный политик.
Они называют его диктатором, власть которого пошатнула эпидемия коронавируса, но который "возвращается на сцену с помощью внешнеполитической публицистики (имеется в виду его статья в The National Interest), военного театра (так привыкшие лишь к парадам геев и мародёров западные либералы называют наш Парад Победы, которому завидовали их читатели), а также плебисцита по конституционным реформам, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года", — пишет Bloomberg. Причём своё возвращение и легитимацию он якобы строит на костях россиян. "Путин проводит референдум на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса", — пишет The New York Times, приводя в своей статье примеры заболеваний в ряде регионов Российской Федерации. Можно не сомневаться, что, если бы президент отложил голосование на осень, та же New York Times писала бы о Путине, что он не сдержал слово и вообще хочет обойтись без голосования. То есть снова подавляет народную волю.
Однако народ, по сообщениям западных СМИ не молчит — он "сопротивляется". Свободолюбивые (в понимании западных коллег) россияне устраивают показательные акции протеста, и к ним присоединяются даже те, кто работает на госпропаганду. "Российский ведущий ушёл с госканала телевидения из-за голосования по сохранению Путина у власти", — пишет Newsweek об увольнении с ВГТРК красноярского журналиста, назвавшего поправки "историческим преступлением". Западных коллег не смущает, что журналист уволился не в ходе принятия поправок и даже не в ходе подготовки референдума. Совесть у него почему-то проснулась в самый хайповый момент, на пике информационного освещения темы — то есть в ходе самого голосования.
Но западные коллеги этот "всплеск совести" театром не считают, для них он в другом. Театральной постановкой The New York Times называет всю кампанию и процесс голосования, якобы срежиссированные Путиным. И всю "доказательную" часть своей статьи издание берёт из цитат российских оппозиционеров. Своеобразная демонстрация "гласа русского народа" западному читателю.
The Washington Times работает эффективнее: она выпускает колонку с заголовком "Путин уже определил исход фиктивного плебисцита" за авторством самого "представителя российского народа" — Владимира Кара-Мурзы, который был призван на службу западной пропаганде для того, чтобы объяснить американскому читателю простые истины: что якобы большая часть россиян Путина не поддерживает даже в его "бывшем оплоте", как издание Independent назвало Нижний Тагил. Не имея на руках данные по явке и голосованию в этом городе, а также, видимо, не доверяя данным либеральных социологических структур, журналисты пишут о том, что даже рабочие отвернулись от президента и не хотят "короновать его царём". Поэтому-де Кремль загоняет людей на участки, фальсифицирует голосование, а также платит, судя по данным издания Business Insider, до 100 тысяч долларов всяким блоггерам и публичным людям для того, чтобы они топили за поправки (естественно, данные берутся исключительно из слов самих блоггеров, для которых объявленная публично космическая цифра является прекрасной рекламой). Да и вообще, судя по публикациям, Россия — это безнадёжный ад и Мордор.
Конечно, у нас действительно, по западным меркам, Мордор. Однополые браки запрещены, территории за деньги, по дружбе или по пьяни больше не отдаём. Толпы люмпенов по улицам не ходят, памятники не сносят, полиция работает, губернаторы президента "в бункер" не посылают, а либеральные элиты не устраивают осаду главы государства и не пытаются его снести только потому, что он победил вопреки их воле. Только вот почему простые западные обыватели, уставшие от бардака, стояния на коленях, покаяний и двуличия либеральных элит хотят, чтобы у них в стране был такой же Мордор?