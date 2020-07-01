Тактическая засада. Что пишут западные СМИ про российское голосование

В России завершается голосование по изменению конституции. Судя по экзитполам, большинство населения страны поддержало поправки, а значит, они официально вступают в силу. Те, кто был "за", довольны победой. Те, кто "против" (если они, конечно, считают себя гражданами и демократами), должны признать и уважать решение большинства. Те, кто агитировал не приходить на участок, должны винить себя за столь невысокое количество голосов "против", а также сделать вывод о том, что нужно уважать и использовать электоральные процедуры, а не презирать и недооценивать их.

Голосование завершается, однако информационный шум вокруг него в западных СМИ только разворачивается. Иностранные коллеги не обманули возложенных на них ожиданий: большая часть из них расписывает голосование и поправки с использованием всех оттенков негатива. И, естественно, даже не разбирается в сути вопроса.

Так, абсолютное большинство СМИ увязывают голосование исключительно с пунктом об "обнулении". "На референдуме Путин пытается получить ещё 16 лет", — говорится в заголовке статьи на сайте издания Axios. "Останется ли Путин президентом пожизненно?" — вопрошает в своём сюжете катарская "Аль-Джазира" (где эмиры почему-то имеют право управлять страной пожизненно и уходят из власти либо после смерти, либо после переворота, либо по причине внешнего давления).

Лишь немногие из серьёзных СМИ — например, Национальное общественное радио в США — опубликовали тексты с заголовками из серии "Россияне голосуют за 206 реформ, самой важной из которых является продление срока правления Путина". И вообще практически никто (говорю "практически" лишь потому, что мог кого-то упустить) не отметил, почему Путин сохранил за собой право переизбраться — исключительно как предохранитель, чтобы, по словам президента, "года через два никто не рыскал глазами" в поисках преемников и страна не получила внутренний конфликт элит. Действительно, зачем отмечать эту тонкость — ведь тогда Владимир Путин в статье будет выглядеть как ответственный политик.

Они называют его диктатором, власть которого пошатнула эпидемия коронавируса, но который "возвращается на сцену с помощью внешнеполитической публицистики (имеется в виду его статья в The National Interest), военного театра (так привыкшие лишь к парадам геев и мародёров западные либералы называют наш Парад Победы, которому завидовали их читатели), а также плебисцита по конституционным реформам, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года", — пишет Bloomberg. Причём своё возвращение и легитимацию он якобы строит на костях россиян. "Путин проводит референдум на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса", — пишет The New York Times, приводя в своей статье примеры заболеваний в ряде регионов Российской Федерации. Можно не сомневаться, что, если бы президент отложил голосование на осень, та же New York Times писала бы о Путине, что он не сдержал слово и вообще хочет обойтись без голосования. То есть снова подавляет народную волю.

Однако народ, по сообщениям западных СМИ не молчит — он "сопротивляется". Свободолюбивые (в понимании западных коллег) россияне устраивают показательные акции протеста, и к ним присоединяются даже те, кто работает на госпропаганду. "Российский ведущий ушёл с госканала телевидения из-за голосования по сохранению Путина у власти", — пишет Newsweek об увольнении с ВГТРК красноярского журналиста, назвавшего поправки "историческим преступлением". Западных коллег не смущает, что журналист уволился не в ходе принятия поправок и даже не в ходе подготовки референдума. Совесть у него почему-то проснулась в самый хайповый момент, на пике информационного освещения темы — то есть в ходе самого голосования.

Но западные коллеги этот "всплеск совести" театром не считают, для них он в другом. Театральной постановкой The New York Times называет всю кампанию и процесс голосования, якобы срежиссированные Путиным. И всю "доказательную" часть своей статьи издание берёт из цитат российских оппозиционеров. Своеобразная демонстрация "гласа русского народа" западному читателю.

The Washington Times работает эффективнее: она выпускает колонку с заголовком "Путин уже определил исход фиктивного плебисцита" за авторством самого "представителя российского народа" — Владимира Кара-Мурзы, который был призван на службу западной пропаганде для того, чтобы объяснить американскому читателю простые истины: что якобы большая часть россиян Путина не поддерживает даже в его "бывшем оплоте", как издание Independent назвало Нижний Тагил. Не имея на руках данные по явке и голосованию в этом городе, а также, видимо, не доверяя данным либеральных социологических структур, журналисты пишут о том, что даже рабочие отвернулись от президента и не хотят "короновать его царём". Поэтому-де Кремль загоняет людей на участки, фальсифицирует голосование, а также платит, судя по данным издания Business Insider, до 100 тысяч долларов всяким блоггерам и публичным людям для того, чтобы они топили за поправки (естественно, данные берутся исключительно из слов самих блоггеров, для которых объявленная публично космическая цифра является прекрасной рекламой). Да и вообще, судя по публикациям, Россия — это безнадёжный ад и Мордор.