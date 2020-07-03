Сталкер продолжал поддерживать активность звезды TikTok в соцсетях, после того как убил её

Тело 20-летней Шивани Хубиян из Сонипата, Индия, обнаружили несколько дней спустя после загадочного исчезновения в салоне красоты, которым она раньше управляла вместе с сестрой. Девушку задушил её поклонник Аариф Мухаммед. Парень преследовал её три года так настойчиво, что семье индианки даже пришлось переезжать, но он везде её находил. В роковой вечер красавица, видимо, отказала сталкеру в очередной раз.

Фото © Instagram / dashing_shino

При этом преступник не только убил Шивани и спрятал тело, но и вёл переписку с родственниками от её лица. По словам сестры погибшей, убийца пытался заставить их думать, что она жива, отмечает The Week.

Фото © Instagram / dashing_shino

Она не вернулась домой той ночью, и я, испугавшись, звонила ей и писала, что наша мама плохо себя чувствует. Но получила сообщение с её телефона, в котором говорилось, что с Шивани всё в порядке, она уехала из города и вернётся через несколько дней Сестра Шивани

Фото © Instagram / dashing_shino